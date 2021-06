Egan Bernal slaat de Olympische Spelen over. De winnaar van de Ronde van Italië ontbreekt in de selectie die de Colombiaanse bond woensdag presenteerde. Bernal twijfelde al over deelname in Tokio.

"Ik weet niet zeker of ik de Spelen ga rijden, ik heb nog steeds wat problemen met mijn rug en wil mijn lichaam niet te zwaar belasten", zei de klimmer van INEOS Grenadiers tijdens de door hem gewonnen Giro in mei.

De 24-jarige Bernal, in 2019 winnaar van de Tour de France, wil wel meedoen aan de Ronde van Spanje. De Vuelta a España begint kort na de Olympische Spelen, op 14 augustus in Burgos.

De Colombiaanse olympische ploeg bestaat uit Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Daniel Martínez en Nairo Quintana. Op Martínez na zijn deze renners nu allemaal actief in de Tour de France.

De olympische wegwedstrijd voor de mannen is op zaterdag 24 juli, een dag na de openingsceremonie. De koers over 234 kilometer voert over heuvelachtig parcours, deels over de befaamde Mount Fuji.

Urán (34) pakte bij de Spelen van 2012 in Londen zilver, achter Alexander Vinokourov. De Colombiaan liet zich in de sprint verrassen door de Kazak.