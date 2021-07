Met een afstand van ruim 249 kilometer is de rit van vrijdag niet alleen de langste van deze Tour de France, maar ook de langste sinds de Tour van 2000. Normaal gesproken is de etappe voer voor puncheurs, maar het valt niet uit te sluiten dat het de vluchters lukt om weg te blijven.

De eerste 150 kilometer van deze zevende etappe van de Tour de France zijn zo vlak als een biljartlaken. Vervolgens beginnen de renners aan een reeks kleine klimmetjes.

De Côte de Château-Chinon, de Côte de Glux-en-Genne en de de Côte de la Croix de la Libération zijn niet gigantisch steil en vormen samen vooral het voorgerecht voor de Signal d'Uchon en de Côte de la Gourloye.

Vooral de laatste twee heuvels geven de betere klimmers de kans om de sprinters in een vroegtijdig stadium uit te schakelen. Het is dan ook uit te sluiten dat we mannen als Mark Cavendish, Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni in de finale van voren zien.

Kansen voor Van der Poel

Na de afdaling van de Côte de la Gourloye loopt de weg voor 1,5 kilometer vals plat omhoog richting de eindstreep in Le Creusot. Het is de derde keer dat het kleine dorpje als finishplaats dient.

De etappe zal met rood zijn omcirkeld in de agenda's van de betere puncheurs in het peloton. Als de vluchters vroegtijdig worden teruggepakt, dan is de kans aanzienlijk dat we geletruidrager Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert in de finale van voren zien.

Lukt het een kopgroep wél om weg te blijven, dan is de naam van Søren Kragh Andersen er absoluut eentje om te noteren.

Officiële start: 11.15 uur

Verwachte finishtijd laatste renner: rond 17.22 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe

⭐⭐⭐⭐ Michael Matthews, Peter Sagan, Matej Mohoric

⭐⭐⭐ Søren Kragh Andersen, Kasper Asgreen

⭐⭐ Alejandro Valverde, Philippe Gilbert

⭐ Greg Van Avermaet