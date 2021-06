Primoz Roglic heeft dinsdag de vierde etappe van de Tour de France "overleefd". De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam in de derde rit hard ten val en zei voorafgaand aan de vierde etappe dat hij hoopte dat het zou gaan.

"Het is gelukt om de etappe uit te rijden, dat was het doel voor vandaag. Het was een heel zware dag voor me. Vanaf nu bekijken we per dag hoe het gaat", zei Roglic, die voor de start een foto plaatste waarop te zien was hoe hij was ingepakt met pleisters en verband, bij de finish in Fougères.

Roglic viel in de slotfase van de derde rit door toedoen van Sonny Colbrelli vol op zijn rug. Zijn kleding was aan alle kanten gescheurd en hij zat onder de schaafwonden, maar nader onderzoek in de medische post vlak bij de streep wees uit dat hij niets heeft gebroken.

Door zijn crash verloor Roglic kostbare tijd voor het algemeen klassement. Hij staat op de twintigste plaats met 1.35 minuut achterstand op geletruidrager Mathieu van der Poel. Roglic moet woensdag vol aan de bak, aangezien er een tijdrit over 27,2 kilometer op het programma staat.

"Ik heb geen verwachtingen voor de tijdrit. Ik was alleen maar met vandaag bezig. Laten we maar zeggen dat ik opgelucht ben dat ik nog altijd in koers ben. Ik ben blij met elke kilometer op de fiets en zal mijn uiterste best doen. Dan zien we wel waar me dat brengt", aldus Roglic.

Roglic eindigde vorig jaar als tweede in de Tour. Hij leek op de zege af te stevenen, maar in de afsluitende tijdrit ging het volledig mis en moest hij de overwinning laten aan zijn landgenoot Tadej Pogacar van UAE Team Emirates. Die heeft momenteel 56 seconden voorsprong op Roglic.