Renners in de Tour de France keken dinsdag met gemengde gevoelens terug op de protestactie aan het begin van de vierde etappe. Na langdurig overleg werd er een signaal afgegeven tegen de gevaarlijke rit van de dag ervoor, die tot veel valpartijen had geleid.

"Ik weet niet of het signaal echt goed is overgekomen", zegt Thomas De Gendt. Het peloton hield dinsdag kort na de start een minuut halt. Nadat de groep zich in beweging had gezet, werd de eerste 10 kilometer in slakkengang afgelegd. Vervolgens werd er gekoerst als op elke andere dag.

"Ik weet ook niet precies wat we nu willen veranderen", aldus De Gendt. "De valpartijen ontstaan doordat iedereen voor in het peloton wil rijden. Dat past gewoon niet."

Koersen op bredere wegen is volgens de Belgische renner van Lotto Soudal ook niet de oplossing. "Die valpartij in de afdaling van de eerste etappe was op een hele brede weg. Er zijn gewoon te veel renners die in een te kleine ruimte willen rijden."

Beeld van een van de vele valpartijen die de eerste dagen van de Tour ontsierden. Beeld van een van de vele valpartijen die de eerste dagen van de Tour ontsierden. Foto: ANP

'Het is het verhaal van de kip en het ei'

Met die lezing was Luke Rowe, wegkapitein van INEOS Grenadiers, het niet helemaal eens. "Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei. Iedereen weet dat de wegen gevaarlijk zijn en wil daarom vooraan rijden. En omdat iedereen vooraan wil rijden, worden de wegen nog gevaarlijker", zei de Brit.

"Het is gewoon een lastige kwestie", vindt Rowe. "Die finale van maandag was echt te gevaarlijk, daar is iedereen het wel over eens."

De renners hadden zondagavond al aan Tour-organisatie ASO gevraagd of het neutrale deel in het gevaarlijke slot van de etappe van zondag kon worden uitgebreid tot 8 kilometer, in plaats van de gebruikelijke 3. De UCI gaf geen toestemming voor de reglementswijziging.

Het leidde dinsdag tot het halfbakken protest. Doordat circa vijftig renners in het Tour-peloton zijn aangesloten bij de nieuwe vakbond The Riders Union en ongeveer 130 renners bij de door de UCI erkende belangenvereniging CPA, verliepen de gesprekken over de vorm van het protest moeizaam.

DSM-renner Nils Eekhoff vindt de maatregelen van de UCI onvoldoende. DSM-renner Nils Eekhoff vindt de maatregelen van de UCI onvoldoende. Foto: Getty Images

Eekhoff vindt dat UCI aan zet is

Nils Eekhoff zit namens DSM in een WhatsApp-groep waarin gediscussieerd werd over het protest. "Ik ben er gisteravond best druk mee geweest. Iedereen is het er wel over eens dat er iets moet veranderen", zegt hij.

Eekhoff vindt niet dat de renners schuldig zijn aan de gevaarlijke situaties. "Als je een lastige en bochtige afdaling in de finale van een sprintetappe legt, dan is dat vragen om problemen."

Na het ongeluk in de Ronde van Polen met Fabio Jakobsen kondigde de UCI al een aantal maatregelen aan die het wielrennen veiliger moesten maken (zie video onder het artikel).

Eekhoff vindt die maatregelen nog onvoldoende. "Ik denk niet dat dit kleine protest veel gaat veranderen. Maar ik vind wel dat het nu aan de UCI is om met betere veiligheidsplannen te komen. Het waren veel loze woorden. Ik wil nu minder woorden en meer daden."

Na het korte protest verliep de etappe van dinsdag zeer veilig. Dat lag volgens Eekhoff niet aan het gedrag van de renners. "Iedereen ging gewoon weer all-in natuurlijk. Maar het was vandaag een goede, technische aankomst. Een wereld van verschil met gisteren."