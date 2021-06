Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step hield het dinsdag niet droog toen Mark Cavendish voor het eerst sinds 2015 een etappe won in de Tour de France. Het duo viel elkaar in de armen toen ze elkaar troffen aan de finish.

"Iedereen was heel emotioneel. We wonnen al meer dan honderd keer in een grote ronde, maar ik denk niet dat ik ooit de hele staf in de bus heb zien huilen. Zelfs Wilfried Peeters, die al bij mij is sinds 1993, was nu voor het eerst aan het janken. Iedereen weet wat dit voor Mark betekent", zei Lefevere.

Lefevere durfde het aan om Cavendish begin dit jaar na zeven jaar terug te halen naar Deceuninck-Quick-Step, nadat hij door alle andere teams was afgeschreven. De 36-jarige Brit kwakkelde de afgelopen jaren met blessureleed, maar lijkt dit seizoen weer op de weg terug.

"Mark en ik, dat klikt gewoon, we hebben daar niet veel woorden voor nodig. We hebben allemaal de beelden gezien van Cavendish toen hij huilend over de finish kwam in Gent-Wevelgem. Mijn hart brak letterlijk in twee, ook al zegt men soms dat ik geen hart heb. Hij kwam bij ons voor weinig geld, maar hij koerst hier als herboren. Wat niet evident is, want door het coronavirus kreeg hij eigenlijk een shitprogramma voorgeschoteld."

Mark Cavendish wordt gehuldigd voor zijn etappezege in de Tour de France. Mark Cavendish wordt gehuldigd voor zijn etappezege in de Tour de France. Foto: Pro Shots

'Mark was zo nerveus als een junior'

Cavendish was volgens Lefevere zenuwachtig voor de start van de Tour, zijn eerste Ronde van Frankrijk in drie jaar tijd. Hij ontbrak aanvankelijk in de selectie van Deceuninck-Quick-Step en werd pas op het laatste moment opgeroepen als vervanger van Sam Bennett, die in conflict is met Lefevere.

"Zeker voor deze rit, nerveus als een junior, daar sprak hij zo vaak over, omdat hij hier ook won in 2015. Hij wilde hier graag, op deze finish, scoren. Voor zijn type renner zijn er hier niet zo veel aankomsten. Vier misschien, en maandag lukte niet door die valpartijen. Nu lukte het wel. Ongelooflijk."

Voor Cavendish was het zijn 31e ritzege in de Tour. De 36-jarige routinier staat daarmee tweede op de ranglijst aller tijden en heeft nog maar drie etappeoverwinningen minder dan Eddy Merckx. Cavendish boekte eerder dit jaar in de Ronde van Turkije al zijn eerste zege sinds 2018.