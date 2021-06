Mathieu van der Poel verwacht dat hij woensdag zijn gele trui kwijtraakt. De renner van Alpecin-Fenix is desondanks erg trots op de prestaties van de ploeg in de eerste dagen van de Tour de France.

"Ik vind het heel speciaal hoe we hier in de Tour presteren als team", zei Van der Poel dinsdag na de vierde etappe. "We zijn ruim tien jaar geleden met een kleine veldrijploeg begonnen. Nu hebben we de gele trui in de Tour."

De Belgische ploeg werd in 2009 opgericht als BKCP-Powerplus en heet na enkele naamswijzigingen inmiddels Alpecin-Fenix. Dit jaar rijdt de ploeg voor het eerst in de drie grote rondes.

De Belgische sprinter Tim Merlier won een etappe in de Giro d'Italia en Van der Poel en Merlier zegevierden zondag en maandag in de Tour.

"Het is een geweldig succesverhaal", vindt Van der Poel. "Ik hoop dat het nog jaren zo doorgaat, want dit team voelt als een tweede thuis voor mij."

Alpecin-Fenix moest dinsdag genoegen nemen met de derde plaats van Jasper Philipsen (tweede van links) in de door Mark Cavendish gewonnen massasprint. Alpecin-Fenix moest dinsdag genoegen nemen met de derde plaats van Jasper Philipsen (tweede van links) in de door Mark Cavendish gewonnen massasprint. Foto: ANP

Van der Poel heeft weinig getraind op tijdrit

Van der Poel verwacht wel dat er woensdag voorlopig een einde komt aan het succesverhaal. Hij gaat ervan uit dat hij zijn gele trui in de 27 kilometer lange tijdrit in Bretagne verliest.

"Ik zal er alles aan doen om een goede tijdrit te rijden, maar je moet realistisch zijn. Een tijdrit is iets voor specialisten en ik heb er weinig op getraind."

Van der Poel reed dit jaar twee tijdritten, waarin hij 67e (Tirreno-Adriatico) en 25e (Ronde van Zwitserland) werd. "Het zal lastig worden om de gele trui te behouden."

"Maar het is nu al een geweldige Tour voor ons. Ik heb er vandaag weer van genoten om in de gele trui te rijden. We zullen blijven proberen om een etappe te winnen."