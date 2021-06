Mark Cavendish is enorm emotioneel na zijn fraaie overwinning in de Tour de France. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step kwam als eerste over de streep in de vierde rit, boekte zijn 31e ritzege in de Tour en de eerste sinds 2016.

Cavendish deed de laatste jaren niet meer met de besten mee en leek op weg naar het einde van zijn carrière, maar Deceuninck-Quick-Step gaf de 36-jarige Brit dit jaar een kans en door het afhaken van Sam Bennett mocht hij zelfs mee naar de Tour.

"Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Het was al speciaal genoeg dat ik hier überhaupt meedoe", zei Cavendish, die huilend amper iets kon uitbrengen, vlak na zijn overwinning in Fougères.

"Ik dacht dat ik nooit meer aan de Tour zou meedoen, want Quick-Step pikte me op en heeft de beste renners ter wereld. Na vorig jaar is het mooi om eindelijk weer eens wat geluk te hebben."

Cavendish is Deceuninck-Quick-Step en ploegbaas Patrick Lefevere enorm dankbaar voor het vertrouwen. "Kijk wat voor ploeg dit is. Zóveel mensen geloofden niet meer in me, maar zij wel."

Mark Cavendish emotioneel op het podium in Fougères. Mark Cavendish emotioneel op het podium in Fougères. Foto: AFP

'Denk niet dat iedereen beseft hoe moeilijk het is om een Tour-rit te winnen'

Ook op de persconferentie in Fougères, waar Cavendish in 2015 al eens een Tour-rit won, hield de emotionele Brit het niet droog en liet hij vaak lange stiltes vallen in zijn antwoorden.

"Of dit de bijzonderste zege in mijn carrière was? Pfoe, mijn eerste in 2008 zal ook altijd heel speciaal blijven. Maar deze komt daar zeker bij in de buurt", stamelde hij.

"Ik denk niet dat iedereen beseft hoe moeilijk het is om een etappe in de Tour de France te winnen", zei Cavendish. "Wat daar allemaal bij komt kijken, hoe hard je moet werken. Ik had niet gedacht dat het me nog zou lukken."

Door zijn overwinning neemt Cavendish ook de groene trui over van ploeggenoot Julian Alaphilippe. De Tour gaat woensdag verder met een individuele tijdrit over ruim 27 kilometer tussen Changé en Laval.