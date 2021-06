Mark Cavendish heeft dinsdag voor het eerst sinds 2016 een etappe in de Tour de France gewonnen. De Engelse renner van Deceuninck-Quick-Step was verrassend de sterkste in de massasprint. Mathieu van der Poel behield eenvoudig de gele leiderstrui.

Cavendish troefde na 150,4 kilometer tussen Redon en Fougères Nacer Bouhanni (tweede) en Jasper Philipsen (derde) af. Michael Matthews en Peter Sagan completeerden de top vijf. Met Cees Bol (zesde) en Boy van Poppel (negende) eindigden er twee Nederlanders in de top tien.

Voor Cavendish was het zijn 31e ritzege in de Tour. De 36-jarige routinier staat daarmee tweede op de ranglijst aller tijden en heeft nog maar drie etappeoverwinningen minder dan Eddy Merckx. Cavendish boekte eerder dit jaar in de Ronde van Turkije al zijn eerste zege sinds 2018.

Van der Poel kwam de hele dag niet in de problemen en finishte in het peloton. De Nederlander van Alpecin-Fenix mag zodoende woensdag voor de derde dag op rij in het geel rijden, maar de kans is groot dat hij dan zijn koppositie in het algemeen klassement kwijtraakt.

Er staat woensdag namelijk een tijdrit over 27,2 kilometer van Changé naar Laval Espace Mayenne op het programma. Van der Poel verdedigt daarin een voorsprong van slechts acht seconden op zijn naaste achtervolger Julian Alaphilippe, die meer als specialist geldt op dit onderdeel.

Het peloton voerde dinsdag een protestactie om zo meer aandacht te vragen voor hun veiligheid, nadat de derde etappe werd overschaduwd door een reeks valpartijen. De renners stonden bij de officieuze én officiële start een minuut stil, waarna ze in de eerste 10 kilometer bewust op een slakkengang reden.