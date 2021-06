Mark Cavendish heeft dinsdag voor het eerst sinds 2016 een etappe in de Tour de France gewonnen. De Engelse renner van Deceuninck-Quick-Step was de sterkste in de massasprint. Mathieu van der Poel behield eenvoudig de gele leiderstrui.

Cavendish troefde na 150,4 kilometer tussen Redon en Fougères Nacer Bouhanni (tweede) en Jasper Philipsen (derde) af. Michael Matthews en Peter Sagan completeerden de top vijf. Met Cees Bol (zesde) en Boy van Poppel (negende) eindigden er twee Nederlanders in de top tien.

Voor Cavendish was het zijn 31e ritzege in de Tour. De 36-jarige routinier staat daarmee tweede op de ranglijst aller tijden en heeft nog maar drie etappeoverwinningen minder dan Eddy Merckx. Cavendish boekte eerder dit jaar in de Ronde van Turkije al zijn eerste zege sinds 2018.

Van der Poel kwam de hele dag niet in de problemen en finishte in het peloton. De Nederlander van Alpecin-Fenix mag zodoende woensdag voor de derde dag op rij in het geel rijden, maar de kans is groot dat hij dan zijn koppositie in het algemeen klassement kwijtraakt.

Er staat woensdag namelijk een tijdrit over 27,2 kilometer van Changé naar Laval Espace Mayenne op het programma. Van der Poel verdedigt daarin een voorsprong van slechts acht seconden op zijn naaste achtervolger Julian Alaphilippe, die meer als specialist geldt op dit onderdeel.

Ide Schelling is in elk geval tot en met donderdag de drager van de bolletjestrui als leider van het bergklassement. De Nederlander van BORA-hansgrohe hoeft die tot die tijd niet te verdedigen, omdat er in de tijdrit geen beklimmingen zijn opgenomen.

Peloton voert protestactie na vele valpartijen

Het peloton voerde dinsdag een protestactie om zo meer aandacht te vragen voor de veiligheid van de renners, nadat de derde etappe werd overschaduwd door een reeks valpartijen. De renners stonden bij de officieuze én officiële start een minuut stil, waarna ze in de eerste 10 kilometer bewust in een slakkengang reden.

Zo incidentrijk als het er maandag en ook in eerdere dagen aan toeging, zo gezapig was de koers dinsdag lange tijd. Twee renners - Brent Van Moer en Pierre-Luc Périchon - kregen al snel een vrijgeleide van het peloton en fietsten een voorsprong van maximaal drie minuten bij elkaar.

Périchon gaf er op zo'n 15 kilometer van de streep de brui aan, maar Van Moer wilde daar niet aan en ging er alleen vandoor. Hij leek voor een enorme stunt te zorgen door voorop te blijven, maar werd op een paar honderd meter voor de finish alsnog ingerekend.

Philipsen leek vervolgens het beulswerk van Alpecin-Fenix, dat met Van der Poel en Tim Merlier de voorgaande twee etappes won, af te kunnen maken, maar Cavendish passeerde hem in de laatste paar meters. Hij liet na kwakkelende jaren vol blessureleed zien weer helemaal terug te zijn op het hoogste niveau.

Saillant genoeg ontbrak Cavendish aanvankelijk in de Tour-selectie van Deceuninck-Quick-Step, dat hem begin dit seizoen na zeven jaar terughaalde. Hij werd pas op het laatste moment opgeroepen als vervanger van Sam Bennett, die in conflict is met teambaas Patrick Lefevere.