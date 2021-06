Wilco Kelderman kijkt met genoegen uit naar de tijdrit van woensdag in de Tour de France. De klassementsrenner van BORA-hansgrohe vreest wel voor zijn pijnlijke elleboog.

Na vier soms hectische etappes in de Tour staat Kelderman keurig vijfde in het klassement. De dertigjarige geboren Amersfoorter gedijt voorlopig goed in de luwte.

"Het is prima dat het veel over Mathieu van der Poel gaat in Nederland. Maar met mij gaat het ook wel lekker, ja", aldus Kelderman.

Zoals de meeste renners in het Tour-peloton kwam ook Kelderman niet ongeschonden door de eerste ritten. In de openingsetappe lag hij bij een massale valpartij.

"Ik heb sindsdien last van mij elleboog, vooral als ik hem strek doet het pijn", vertelt hij. "Op mijn gewone racefiets merk ik er weinig van, maar ik ben wel bang dat ik het flink ga voelen op de tijdritfiets, want dan steun je op die elleboog. Het belangrijkste zijn mijn benen en die zijn gelukkig goed."

Kelderman verwacht niet gele trui in tijdrit te kunnen pakken

Kelderman kijkt uit naar de 27 kilometer lange tijdrit van woensdag, die hij eerder al verkende. "Ik vind het best een mooie tijdrit, veel kleine klimmetjes en steeds een beetje op en af."

Begin deze maand werd Kelderman nog vierde in een tijdrit in voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné. "De tijdrit van woensdag is iets minder lastig, maar wel vergelijkbaar."

Kelderman begint de chronorace met 38 seconden achterstand op Van der Poel. "Ik denk niet dat ik de gele trui kan pakken, daar ben ik ook niet zo mee bezig op dit moment. Pas op de eerste rustdag, als we de eerste bergetappe hebben gehad, heb je een goede indicatie van hoe iedereen ervoor staat. Elke seconde die ik nu pak, is vooral goed voor de moraal."

Om 12.15 uur gaat rodelantaarndrager Amund Grøndahl Jansen als eerste van start in Changé. Kelderman begint om 16.42 uur en Van der Poel mag als klassementsleider om 16.50 uur als laatste aan de tijdrit naar Laval beginnen.