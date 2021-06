Het peloton is dinsdag na een protestactie van start gegaan in de vierde etappe van de Tour de France. De renners willen meer aandacht voor hun veiligheid, nadat de derde rit van maandag werd overschaduwd door een reeks valpartijen.

Het peloton stond bij de officieuze start een minuut stil en begon daarna aan de neutrale zone. Bij de officiële start stonden de renners weer ongeveer een minuut stil, waarna ze koers zetten richting Fougères. De eerste 10 kilometer van de etappe reden ze bewust op een slakkengang.

Jumbo-Visma had liever een groot deel van de etappe rustig gereden en stilgestaan, maar daar kwam geen eenheid over met alle ploegen. Dat komt mede doordat er twee rennersvakbonden zijn: de door de UCI erkende CPA en The Riders Union, waar alle renners van Jumbo-Visma bij zitten.

De protestactie komt voort uit de door valpartijen ontsierde derde etappe van maandag. Robert Gesink, Jack Haig en Caleb Ewan liepen zware verwondingen op en moesten de koers verlaten. Tour-favorieten Primoz Roglic en Geraint Thomas kwamen ook hard ten val, maar konden de etappe wel uitrijden.

De renners gaven het parcours met een afdaling over smalle wegen in de finale de schuld van de ongelukken. Na de derde rit werd volop gespeculeerd over een eventuele staking van het peloton, maar de renners besloten wel gewoon van start te gaan.

Mathieu van der Poel begon de vierde etappe weer in de gele trui. Foto: Getty Images

Renners wilden toch niet staken

Wielervakbond CPA bracht dinsdag al een verklaring van de aangesloten renners naar buiten. Daarin staat dat het peloton uit respect voor sponsoren, de organisatie en de fans gewoon gaan starten. De renners roepen de internationale wielerbond UCI wel op om niet altijd meer de veelbesproken 3 kilometerregel aan te houden tijdens etappes.

Op dit moment is het zo dat alleen een valpartij binnen 3 kilometer van de finish niet meer tot tijdverlies lijdt. Een aantal ploegen vreesde voor de derde etappe al een gevaarlijke finale en verzocht Tour-organisator ASO om de tijd 8 kilometer van de finish stil te zetten, maar de ASO liet niks van zich horen.

De kritiek van het peloton lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht. UCI-voorzitter David Lappartient zei zelfs in gesprek met Ouest France dat de renners voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor de valpartijen vanwege "een gebrek aan waakzaamheid".

De vierde Tour-etappe van iets meer dan 150 kilometer is rond 13.30 uur begonnen en de finish is ongeveer om 17.15 uur.