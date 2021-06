De meeste renners van Jumbo-Visma stonden dinsdag zwaargehavend aan de start van de vierde etappe van de Tour de France. Kopman Primoz Roglic voelt zich met al het verband om zijn lichaam meer een mummie dan een wielrenner.

Een uur voor de start in Redon plaatste Roglic een foto van zijn naakte lichaam op Instagram. Zeven pleisters en verbanden bedekken de wonden op zijn schouder, elleboog, bil, heup en onderbeen.

"De situatie is verre van goed. Maar ik moest toch glimlachen toen ik alle beterschapswensen en positieve gedachten las die jullie me stuurden", schrijft de Sloveen aan zijn volgers. "De mummie zal van start gaan vandaag en we zullen zien hoe het gaat."

Dat Roglic lachend op de foto staat, geeft ook zijn ploeggenoten moraal. "Die mentale weerbaarheid en positiviteit van Primoz, daar heb ik echt wel respect voor", zegt Mike Teunissen. "Want veel andere renners waren er denk ik wel klaar mee geweest in deze situatie."

Roglic ging maandag al voor de tweede keer deze Tour hard onderuit. Zaterdag na zijn valpartij in de openingsrit hield hij de moed erin: "Vallen in de eerste etappe brengt geluk."

Maandag was de kopman al een stuk minder vrolijk, ook omdat hij ruim een minuut verloor in het klassement. "Zolang ik in de koers zit, zal ik blijven vechten", zei hij na een bezoek aan de medische post, waar geen breuken aan het licht kwamen.

Primoz Roglic plaatste dinsdag deze afbeelding van zijn gehavende lichaam op Instagram. Primoz Roglic plaatste dinsdag deze afbeelding van zijn gehavende lichaam op Instagram. Foto: Instagram/@primozroglic

Alle renners Jumbo-Visma gingen al onderuit in eerste ritten

Naast Roglic gingen alle andere renners van Jumbo-Visma al onderuit in de eerste ritten. Robert Gesink is uit koers na een val in de derde etappe.

Aan het eind van die rit kwam Tony Martin met de volledige linkerkant van zijn lichaam in het verband over de streep. Steven Kruijswijk moest een pijnlijke en hevig bloedende middelvinger laten hechten.

Na de eerste etappe moest Teunissen naar het ziekenhuis nadat hij op zijn elleboog en heup was gevallen. Ook Sepp Kuss, Wout van Aert en Jonas Vingegaard waren de afgelopen dagen betrokken bij valpartijen.

"In de ploegbus leek het wel een slagveld", vertelt Teunissen. "Er zijn bijzonder weinig lichtpuntjes. Maar we hebben een half jaar voor de Tour gewerkt, we moeten door."

De linkerkant van het lichaam van Tony Martin is met verband ingepakt. De linkerkant van het lichaam van Tony Martin is met verband ingepakt. Foto: AP

Klassementsrenners Jumbo-Visma al vroeg op achterstand

De Nederlandse ploeg was met een sterk blok naar Frankrijk gekomen, maar de ambitie om de gele trui te veroveren heeft na drie dagen al een flinke deuk opgelopen.

De zwaargehavende Roglic staat twintigste in het algemeen klassement op 1.35 van leider Mathieu van der Poel, schaduwkopmannen Kruijswijk en Kuss hebben al een achterstand van respectievelijk 3.28 en 25.28 minuten.

"We moeten vandaag goed doorkomen. Gelukkig is het een relatief makkelijke vlakke etappe", zegt Teunissen. "In de tijdrit van woensdag moet Primoz de schade beperken. Laten we hopen dat hij elke dag iets beter wordt."