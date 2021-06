Mathieu van der Poel wordt dinsdag vermoedelijk voor de laatste keer gehuldigd als geletruidrager in de Tour de France. Renners van andere ploegen gunnen de kopman van Alpecin-Fenix zijn succes van harte.

"Het was een mooi verhaal, Mathieu die zijn opa eert door de gele trui te pakken", zegt Wout van Aert. De Belg wordt vaak aangeduid als aartsrivaal van Van der Poel, na talloze onderlinge duels in het veld en op de weg. Maar die term dekt de lading niet: de twee concurrenten hebben een goede verstandhouding.

"Ik heb genoten van de beelden na de finish, toen Mathieu de etappe won en de gele trui pakte", vertelt Van Aert. "En het was mooi om te zien hoe hij heeft gereden in de finale."

"In de bus terug naar het hotel kijken we de finale altijd terug, om ervan te leren. Dan zie je die explosie van Mathieu op de Mûr-de-Bretagne nog eens, dat was echt indrukwekkend", zegt de renner van Jumbo-Visma.

Van der Poel verwacht zelf dat hij zijn gele trui woensdag in de tijdrit zal kwijtraken. Daarna richt hij zich op etappezeges. De 26-jarige renner is van plan om de Tour uit te rijden, mits dat niet zijn voorbereiding op de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio in de weg staat.

Kelderman: 'Mathieu is geen diknek'

Wilco Kelderman, op de vijfde plaats in het algemeen klassement momenteel de beste Nederlander in de Tour na Van der Poel, gunt eveneens zijn landgenoot het succes. "Het is een aardige kerel, geen diknek of zo. En hij heeft de gele trui natuurlijk niet gestolen."

"Volgens mij gunt iedereen in het peloton het Mathieu wel. Hij pokert niet, maar koerst gewoon met zijn hart. Dat vindt iedereen mooi om te zien."

Een van de eersten die Van der Poel zondag kwam feliciteren, was Tadej Pogacar. De Sloveen won de Tour de France vorig jaar. "Ik had zondag graag voor de winst willen gaan, maar Mathieu was gewoon de beste."

"Hij had me nog grappend gevraagd of ik met hem mee wilde gaan in de aanval bij de eerste beklimming van de Mûr", vertelt Pogacar. "Toen hij echt demarreerde, verraste hij iedereen."

'Van der Poel is een waardige geletruidrager'

Julian Alaphilippe verloor de gele trui zondag aan Van der Poel. De Fransman heeft er vrede mee dat hij de leiding moest afstaan aan de Nederlander. "Het was jammer voor mij, maar Mathieu verdient het. Het is een renner die op dezelfde manier koerst als ik. Hij is een waardige geletruidrager."

Van der Poel begint dinsdag in Bretagne om 13.40 uur in de gele trui aan de vierde etappe. Die voert het peloton over 150 kilometer van Redon naar Fougères, waar opnieuw een massasprint wordt verwacht.