Er was even sprake van dat het peloton vandaag zou staken, maar volgens Sporza hebben de renners besloten om vandaag te gewoon te koersen. Het peloton is ontevreden over de gevaarlijke finale in de etappe van gisteren. De renners hadden tijdens de rit gevraagd om de tijd eerder dan op de gebruikelijke drie kilometer van de finish op te nemen. Dit zodat het slot van de etappe daardoor minder gevaarlijk zou zijn. Het verzoek werd door de Tour-organisatie afgewezen. Uiteindelijk kwamen in de finale meerdere renners ten val.