De renners in de Tour de France hebben besloten om dinsdag gewoon van start te gaan in de vierde etappe. Het peloton roept de internationale wielerbond wel op om de veelbesproken '3 kilometerregel' aan te passen als dat nodig is. UCI-voorzitter David Lappartient vindt ondertussen vooral dat de renners blaam treft.

Maandag werd de derde etappe ontsierd door een aantal valpartijen, waardoor Robert Gesink, Jack Haig en Caleb Ewan de koers moesten verlaten. Tour-favorieten Primoz Roglic en Geraint Thomas kwamen ook hard ten val, maar konden de etappe wel uitrijden. De renners gaven het parcours met een afdaling over smalle wegen in de finale de schuld van de ongelukken.

Sindsdien wordt er gespeculeerd over een mogelijke protestactie voor of tijdens de vierde rit. "Volgens wat ik nu gehoord heb, rijden we de eerste 50 kilometer rustig. Dan volgt er een stop en in de laatste 100 kilometer is het business as usual", zei de Belgische renner Oliver Naesen in Het Nieuwsblad.

Wielervakbond CPA meldt dinsdag in een verklaring dat het peloton uit respect voor de organisatie, de sponsoren en de fans gewoon van start gaat. De renners vragen wel om meer aandacht voor hun veiligheid en roepen de UCI op om niet altijd de 3 kilometerregel aan te houden tijdens etappes.

Een aantal ploegen vreesde in de derde etappe al een gevaarlijke finale en verzocht Tour-organisator ASO om de tijd niet 3 kilometer, maar 8 kilometer van de finish stil te zetten. Op dat punt leidt een valpartij niet meer tot tijdverlies. Maar de ASO liet niks van zich horen.

UCI-baas David Lappartient was maandag aanwezig bij de start van de Tour-etappe. Foto: Belga Photo

Lappartient: 'Valpartijen gevolg van gebrek aan waakzaamheid'

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerbond UCI trekt zich niks aan van die kritiek van renners en ploegleiders. "De meeste valpartijen zijn het gevolg van een gebrek aan waakzaamheid", zegt de 48-jarige Lappartient tegen Ouest France.

"Dat is begrijpelijk, want ze zijn de hele dag gestrest omdat ze vooraan willen rijden. Maar ik denk niet dat we het parcours de schuld kunnen geven."

Na afloop van de derde etappe waren met name ploegleiders woedend vanwege het gevaarlijke parcours. Groupama-FDJ-baas Marc Madiot sprak de vrees uit dat er doden zouden vallen als er geen maatregelen genomen zouden worden. Maar Lappartient vindt de kritiek overtrokken.

"Madiot laat zich de hele tijd meeslepen. Wielrennen is wielrennen, al vind ik het ook vervelend om renners te zien vallen. Madiot zegt vaak dat hij niet van races in de woestijn houdt, maar dan moet hij ook accepteren dat het parcours technischer wordt als we een centrum van een stad willen bereiken", aldus de Fransman.

"De wegen waren mooi en van een constante breedte, zonder verkeerseilanden. De finish was mooi op het rechte stuk, het ging alleen snel doordat Pontivy laag ligt. Er was bovendien veel nervositeit in het peloton. Iedereen wil vooraan rijden, maar er is geen plaats voor iedereen."

Caleb Ewan en Peter Sagan kwamen hard ten val in de massasprint. Caleb Ewan en Peter Sagan kwamen hard ten val in de massasprint. Foto: Getty Images

Parcoursbouwer verdedigt zich ook tegen kritiek

Thierry Gouvenou, de man die ieder jaar de route van de Tour de France uitstippelt, verdedigt zich eveneens tegen de kritiek. Volgens de technisch directeur van de ASO is het niet zijn schuld dat het parcours van sommige etappes te gevaarlijk is.

"Het is altijd makkelijk om te zeggen dat het parcours gevaarlijk is, maar we moeten ook erkennen dat het steeds moeilijker wordt om geschikte bestemmingen te vinden voor de Tour", zegt Gouvenou tegen L'Équipe.

"Er is geen middelgrote stad meer zonder verkeerseiland, rotonde of een wegversmalling. Tien jaar geleden zaten er 1.100 gevaarlijke punten in de Tour, dit jaar zitten we op 2.300."

De vlakke vierde etappe van de Tour begint om 13.40 uur in Redon. 150 kilometer verderop ligt de finish in Fougères.