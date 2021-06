Sonny Colbrelli vindt dat hij weinig kon doen aan de valpartij van Primoz Roglic maandag in de derde etappe van de Tour de France. De Sloveense renner van Jumbo-Visma ging door toedoen van de Italiaan van Bahrain-Victorious onderuit en verloor kostbare tijd.

Roglic werd op zo'n 10 kilometer voor de finish midden in het peloton aangetikt door Colbrelli. De nummer twee van vorig jaar jaar viel hard op de grond. Nader onderzoek in de medische post vlak bij de streep wees uit dat hij niets heeft gebroken.

"De crash met Roglic was ongelukkig", zei Colbrelli. "Het peloton schoof van links naar rechts op de nauwe wegen. Roglic wilde me inhalen om meer van voren te kunnen zitten en daarbij haakte onze sturen in elkaar. We kwamen daardoor bijna allebei ten val."

"Het was een kwestie van geluk dat ik op mijn fiets bleef zitten. Het wegwerpgebaar dat ik maakte, kwam meer voort uit angst dan dat ik iets anders bedoelde. Het spijt me heel erg voor Roglic. Ik zou willen dat dit nooit was gebeurd, maar ik geloof niet dat ik schuldig ben."

Slechte dag voor Jumbo-Visma

Roglic had een grote wond op zijn heup en schouder en kwam op 1.21 van winnaar Tim Merlier over de finish. Hij zakte in het algemeen klassement naar de twintigste plaats, op 1.35 van geletruidrager Mathieu van der Poel.

Een van de topfavorieten voor de eindzege geeft de moed nog niet op. "Ik lig helemaal open, maar ik ga het morgen weer proberen. Zolang ik in de koers zit, zal ik blijven vechten", vertelde hij.

Het was sowieso een slechte dag voor Jumbo-Visma. Robert Gesink stapte al vroeg in de etappe af vanwege een gebroken sleutelbeen en Steven Kruijswijk was ook betrokken bij de valpartij van Roglic, maar kan wel verder.