Ide Schelling beleeft een droomdebuut in de eerste dagen van de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe zat voor de derde keer op rij in de kopgroep en rijdt normaal gesproken een week lang in de bolletjestrui.

"Dit is de allergrootste wedstrijd ter wereld, dan is het niet niks om hier op het podium te staan. Ik doe er alles aan om het zo lang mogelijk vast te houden", zei Schelling maandag.

"Het is een van de bekendste truien in het wielrennen. In de Tour zie je langs de weg overal bolletjestruien in het publiek. Daarom vind ik het zo mooi om deze trui te dragen"

De 23-jarige Hagenaar heeft inmiddels de bijnaam 'Idefixie' gekregen. "Op internet gaat Idefixie rond, dat heb ik gelezen, ja", vertelde Schelling. "Ik vind het een leuke bijnaam, je mag hem van mij gebruiken hoor. Ik vind het tof!"

De bijnaam is niet alleen een verwijzing naar het vrolijke hondje van de Franse striphelden Asterix en Obelix, maar tevens naar zijn opmerkelijke hobby. Tot voor kort nam Schelling deel aan Red Hook-races, waarbij renners op fixies (fietsen zonder remmen en versnellingen) op parcoursen door stadscentra scheuren. En nog steeds rijdt hij in zijn vrije tijd soms op zijn zelfgebouwde fixie.

Schelling is pas tweedejaars prof bij BORA, dat hem overnam van opleidingsploeg SEG Racing Academy. In interviews vertelde hij regelmatig dat plezier maken voor hem belangrijker is dan ten koste van alles optimaal presteren.

De zelfgebouwde fixie van Ide Schelling. De zelfgebouwde fixie van Ide Schelling. Foto: Instagram/@ideschelling

'Supervet om weer het podium op te mogen'

Zondag was hij de leiding in het bergklassement kwijtgeraakt aan Mathieu van der Poel. Doordat de andere Nederlander de gele trui droeg, mocht Schelling maandag toch opnieuw in de bolletjestrui rijden.

Dat kon niet verhinderen dat hij voor de derde dag op rij meeging in de vroege vlucht. Onderweg pakte hij één punt, waardoor niet Van der Poel, maar Schelling na afloop naar het podium mocht voor de bolletjestrui.

"Het plan dat ik had is uitgekomen", glunderde Schelling. "Supervet om de komende dagen weer het podium op te mogen, ik ben er heel blij mee."

Dinsdag is er een vlakke rit zonder bergpunten, woensdag een tijdrit en donderdag is er slechts één bergpunt te vergeven, waardoor Schelling normaal gesproken zeker tot en met vrijdag in de bolletjestrui rijdt, die hij zaterdag in de openingsrit veroverde.

"Ik ga deze mooie trui gewoon een week lang aan hebben, als er niks geks gebeurt. Dat kun je wel een droomdebuut noemen, ja."

Schelling op de eerste startrij met Tadej Pogacar (witte trui), Julian Alaphilippe (geel) en Michael Matthews (groen) Schelling op de eerste startrij met Tadej Pogacar (witte trui), Julian Alaphilippe (geel) en Michael Matthews (groen) Foto: ANP

'Iedereen bij BORA vindt het gaaf voor mij'

Doorgaans zijn de vroege vluchten en de bolletjestrui in de eerste Tour-week het strijdperk van de kleinere Franse ploegen. Schelling rijdt bij de grote Duitse ploeg BORA, die met serieuze doelen zoals de groene trui en een topvijfplek in het eindklassement naar Frankrijk is gekomen.

Schelling moest maandag wel even toestemming vragen aan zijn ploegleider om opnieuw mee te gaan in de ontsnapping. "Iedereen bij de ploeg vindt het hartstikke gaaf voor mij", zei hij. "Ik pak veel media-aandacht, wat goed is voor de ploeg."

Schelling is niet van plan om tot Parijs om de bergpunten te gaan strijden. "De Alpen en de Pyreneeën gaan me prima af, maar ik verwacht niet dat ik daar bij de eerste twintig zit in de Tour. De komende drie dagen ga ik er nog lekker van genieten. Ik heb er nu nog niet over nagedacht of ik daarna nog meer punten wil halen."

"Mijn benen zij nu ook erg moe, hopelijk kan ik het de komende dagen wat rustiger aan doen", zei 'Idefixie'. "Ik heb in elk geval veel plezier."