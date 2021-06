Voor de tweede keer in drie dagen werd een Tour de France-etappe maandag ontsierd door hevige valpartijen. Renners en ploegleiders zijn het zat en roepen op tot minder gevaarlijke finales.

Voorafgaand aan de derde etappe van Lorient naar Pontivy deed een aantal ploegen het verzoek bij Tour-organisator ASO om de gevaarlijke finale te neutraliseren. Het punt waarop een valpartij niet meer leidt tot tijdverlies zou verplaatst moeten worden van 3 naar 8 kilometer van de finish.

Hiermee wilden ze voorkomen dat er vooraan het peloton te veel gewrongen en geduwd zou worden door de sprintersploegen en klassementsrenners.

Een antwoord van de ASO kwam er niet en de renners stapten op de fiets voor de relatief vlakke rit door Bretagne, in de wetenschap dat de smalle wegen naar finishplaats Pontivy grotendeels naar beneden liepen.

Dat leidde tot handenvol valpartijen. Robert Gesink, Jack Haig en Caleb Ewan moesten de Tour verlaten en veel andere gehavende renners gingen voor onderzoek naar de medische post vlak bij de finish.

'De sport moet veranderen, zo kan het niet langer'

"Dit heeft niets meer met fietsen te maken", zei Marc Madiot, baas van de Franse ploeg Groupama-FDJ. "De sport moet veranderen, het gaat zo niet langer. Als we dat niet doen, zullen er doden vallen."

"Ik ben vader van een gezin. Na wat ik vandaag heb gezien, zou ik niet willen dat mijn kinderen wielrenner worden", zei de tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix.

Rennersvakbond CPA meldt na de hectische etappe in gesprek te zijn met de renners. Mogelijk willen zij dinsdag bij de vierde etappe een statement maken tegen de gevaarlijke finales.

Caleb Ewan wordt met een gebroken sleutelbeen en een blessure aan het bovenbeen in de ambulance getild. Caleb Ewan wordt met een gebroken sleutelbeen en een blessure aan het bovenbeen in de ambulance getild. Foto: Getty

'Je had dit kunnen zien aankomen'

Jumbo-Visma was met het uitvallen van Gesink en verwondingen van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk het zwaarst getroffen. Richard Plugge, algemeen directeur van de Nederlandse ploeg, was niet verrast dat het zo ernstig misging in de finale.

"Je weet het hè. In de laatste 18 kilometer met smalle wegen, bergaf en met hoge snelheid. Dan weet je gewoon wat hier kan gebeuren", baalde Plugge.

"Iedereen wil dan van voren zitten, maar dat kan niet. Je had dit kunnen zien aankomen. Een neutralisatie van de laatste 8 kilometer had geholpen, maar dat moeten ze van tevoren bedenken."