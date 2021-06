Mathieu van der Poel heeft maandag genoten van het rijden in de gele trui tijdens de derde etappe van de Tour de France. De Nederlandse renner van Alpecin-Fenix was ook enorm blij voor zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier, die de rit won.

"Het gaf me een speciaal gevoel om de gele trui te mogen dragen. Het was alleen jammer dat het wat regende, want in de zon ziet de trui er nog mooier uit. Maar het is uiteindelijk een magische dag voor de ploeg geworden", zei Van der Poel.

Van der Poel zegevierde zondag zelf in de tweede etappe en veroverde daarmee de gele trui. Hij deed het een dag later zeker niet rustig aan en voerde de sprinttrein van Alpecin-Fenix aan om zo Merlier te kunnen helpen aan de overwinning.

"Zei hij dat ik gek was dat ik dat wilde doen?", aldus Van der Poel. "Ach, ik vind dat juist leuk. Op die manier kan ik ook een keer iets terugdoen voor mijn ploeggenoten. Zij doen al zoveel voor mij."

'Alles wat er nu nog bij komt, is een bonus'

Van der Poel had nog wel het geluk dat hij net niet betrokken was bij de zware valpartij van Caleb Ewan en Peter Sagan in de laatste bocht voor de finish. Mede daardoor behield hij de leiding in het algemeen klassement.

"Het was superhectisch, dus ik wilde vooraan blijven. Ik voelde me erg goed, misschien ook wel door het geel. Na mijn lead-out heb ik het wiel van Alaphilippe opgezocht, want ik wist dat hij nog gevaarlijk kon zijn voor het klassement."

"We mogen dik tevreden zijn met wat we hier als ploeg presteren. Alles wat er nu nog bij komt, is een bonus. We hebben tot dusver echt een geweldige Tour en dat mag natuurlijk nog wel even zo door blijven gaan."

De kans is groot dat Van der Poel ook dinsdag zijn gele trui succesvol verdedigt, want dan staat er opnieuw een vlakke rit op het programma. Hij heeft een voorsprong van acht seconden op Alaphilippe.