Tim Merlier kon maandag zijn geluk niet op met zijn zege in de derde etappe van de Tour de France. De Belgische renner van Alpecin-Fenix was ook ploeggenoot Mathieu van der Poel dankbaar voor het werk dat hij verrichtte in de massasprint.

Van der Poel voerde een dag na zijn overwinning in de tweede etappe, waarbij hij de gele leiderstrui veroverde, de sprinttrein van Alpecin-Fenix aan. Hij deed dat op zo'n hoge snelheid, dat de overige renners hem maar moeilijk bij konden houden.

"Ik ga de lead-out doen, zei Mathieu", vertelde Merlier in het televisie-interview na de etappe. "Je bent gek, antwoordde ik hem. Maar hij vindt dat gewoon geweldig."

"Daarna riep Rickaert naar Philipsen om over te nemen. Ook hij deed een geweldige beurt tot wanneer ik mijn sprint kon aangaan. Toen ik omkeek, zag ik tot mijn verbazing niemand meer in het wiel. Door een crash, blijkt nu."

'Vinger voor mond met Rickaert afgesproken'

Merlier profiteerde mede van een harde valpartij van Caleb Ewan en Peter Sagan vlak achter hem in de laatste bocht voor de finish. Hij deed na zijn zege zijn vinger voor de mond, maar hij maakte niet echt duidelijk wat hij daarmee bedoelde.

"Dat heb ik vanmorgen met Rickaert afgesproken. Ik heb het gewoon gedaan", was het enige wat Merlier erover kwijt wilde.

"Ik leef mijn droom. Ik was al heel blij met mijn zege eerder dit jaar in de Giro, maar dit is een overwinning in de Tour, de grootste koers ter wereld. Dit is amper te geloven. Natuurlijk is dit het mooiste moment uit mijn carrière."

Alpecin-Fenix boekte maandag een één-tweetje, want achter Merlier eindigde diens landgenoot Jasper Philipsen als tweede. Van der Poel werd zevende en behield ondanks alle hectiek eenvoudig de leiding in het algemeen klassement.