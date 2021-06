Primoz Roglic heeft maandag tijd verloren in de chaotische derde etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma ging in de slotfase tegen het asfalt en eindigde op ruim een minuut van ritwinnaar Tim Merlier. Mathieu van der Poel behield zijn gele trui in een rit die werd ontsierd door meerdere valpartijen.

De 31-jarige Roglic ging op 10 kilometer van de finish onderuit en wist niet meer terug te keren in het peloton. De Sloveen passeerde op 1.21 minuten van Merlier de streep. Het was sowieso een pechdag voor Jumbo-Visma, want vroeg in de etappe moest Robert Gesink opgeven na een valpartij. Daarbij brak de Varssevelder zijn sleutelbeen.

In de finale van de etappe waren er nog meer valpartijen. Bij de eerste lag onder anderen Miguel Ángel Lopez erbij en bij de tweede behoorde onder meer titelverdediger Tadej Pogacar tot de slachtoffers. In de sprint om de ritzege gingen Caleb Ewan en Peter Sagan ook nog hard onderuit.

Merlier ontsnapte aan alle valpartijen en de Belg van Alpecin-Fenix bleef in de sprint van een kleine groep zijn land- en ploeggenoot Jasper Philipsen (tweede) en Nacer Bouhanni (derde) voor. Van der Poel eindigde als zevende en Cees Bol werd achtste.

In het algemeen klassement heeft Van der Poel nu acht seconden voorsprong op Julian Alaphilippe. Richard Carapaz klom naar de derde plaats, terwijl Wilco Kelderman en Bauke Mollema nu respectievelijk vijfde en elfde staan. Pogacar verloor 26 seconden en zakte naar de zesde plek in het klassement. Roglic bezet nu op ruim anderhalve minuut de twintigste plaats.

Schelling verzekert zich van bolletjestrui

In de derde etappe reed het peloton over bijna 183 kilometer van Lorient naar Pontivy. Onderweg lagen twee heuveltjes van de vierde categorie. Die colletjes bewogen Ide Schelling ertoe om met de Fransen Cyril Barthe en Maxime Chevalier, de Zwitser Michael Schär en de Belg Jelle Walays mee te springen in de vroege vlucht.

Schelling, die de afgelopen twee dagen ook in de aanval ging, pakte het puntje op het eerste klimmetje en passeerde Van der Poel in het bergklassement. Vervolgens liet de Nederlander zich terugzakken.

Op dat moment maakte Gesink door zijn valpartij al geen deel meer uit van het peloton. Ook Geraint Thomas lag erbij en bleef een tijdje aangeslagen op de grond zitten, maar de kopman van INEOS Grenadiers stapte weer op zijn fiets en keerde even later terug in het peloton.

Peter Sagan en Caleb Ewan kwamen hard ten val in de sprint. Peter Sagan en Caleb Ewan kwamen hard ten val in de sprint. Foto: Getty Images

Finale ontsierd door vele valpartijen

De vier vluchters bleven nog een groot deel van de etappe vooruit en werden op 7 kilometer van de finish ingerekend door het peloton, dat toen al in tweeën was gebroken door een valpartij, waarbij onder meer López was betrokken.

Niet veel later kwam Roglic ten val op een recht stuk. De tweevoudig winnaar van de Vuelta a España stapte met een bebloede schouder weer op zijn fiets en ging in de achtervolging. Hij sloot vrij snel aan in een tweede groep, maar kon het gat naar het eerste peloton niet meer dichten.

De finale werd ontsierd door nog twee valpartijen. Op 4 kilometer van de finish gingen onder anderen Pogacar en Arnaud Démare tegen de vlakte en in de sprint van een kleine groep smakten Ewan en Sagan hard tegen het asfalt.

Merlier bleef wel overeind en sprintte naar zijn tweede ritzege in een grote ronde, nadat hij vorige maand ook al succesvol was geweest in de Giro d'Italia.