Ide Schelling heeft maandag de bolletjestrui heroverd in de derde etappe van de Tour de France. De Nederlander had voldoende aan één punt om de leiding in het bergklassement over te nemen van Mathieu van der Poel.

Schelling maakte voor de derde dag op rij deel uit van de kopgroep en kwam na ongeveer 90 kilometer als eerste boven op de Côte de Cadoudal van de vierde categorie. Hij liet zich daarna terugzakken in het peloton.

De renner van BORA-hansgrohe moest nog wel hopen dat Van der Poel niet het punt pakte op de tweede en laatste beklimming van de dag, de Côte de Pluméliau op een kleine 35 kilometer van de finish, maar hij bleef zoals verwacht zitten in het peloton.

Van der Poel veroverde zondag door zijn imponerende zege in de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne de bolletjestrui én de gele trui.

Schelling mocht zaterdag na de openingsetappe als eerste Nederlander sinds 2011 (Johnny Hoogerland) de bolletjestrui aantrekken. Hij staat inmiddels op vijf punten, één punt meer dan zijn naaste achtervolger Van der Poel.

De 23-jarige Schelling, die net als Van der Poel debuteert in de Ronde van Frankrijk, houdt de bolletjestrui in elk geval tot en met donderdag in bezit, aangezien er dinsdag een vlakke rit en woensdag een tijdrit zonder beklimmingen op het programma staat.