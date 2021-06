De vijfde etappe van de Tour de France is de eerste échte slag in het gevecht om de gele trui, die nu om de schouders zit van Mathieu van der Poel. De tijdrit start in Changé en leidt over een overwegend vlak parcours naar Laval.

Van der Poel rijdt al drie etappes in de leiderstrui, maar de kans is aanwezig dat de alleskunner de leiding in het algemeen klassement woensdag verliest. De tijdrit is er namelijk eentje voor échte specialisten.

Op dit moment heeft Van der Poel een voorsprong van acht tellen op Julian Alaphilippe, die tweede staat in het algemeen klassement. Richard Carapaz heeft 31 seconden achterstand op de Nederlander.

De rit is 27 kilometer en kent drie oplopende stroken van 1 kilometer. Verder is het etappeprofiel van de rit van woensdag overwegend vlak, waardoor de absolute tijdrijders vast en zeker aan hun trekken komen.

Van Aert gaat voor dubbelslag

Topfavoriet Wout van Aert, die vierde staat in het algemeen klassement, lijkt voor de gele trui te willen gaan. Hij spaarde zich de afgelopen twee dagen door niet mee te doen aan de massasprint en mikt op een dubbelklapper. Verder horen ook specialisten Stefan Küng en Stefan Bissegger bij de favorieten voor de dagzege.

De favorieten voor de eindzege willen zich ook laten zien. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, hebben allebei een fantastische tijdrit in huis.

Officiële start: 12.15 uur

Verwachte finishtijd laatste renner: rond 17.22 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Wout van Aert, Stefan Küng, Stefan Bissegger

⭐⭐⭐⭐ Primoz Roglic, Tadej Pogacar

⭐⭐⭐ Brandon McNulty

⭐⭐ Kasper Asgreen

⭐ Søren Kragh Andersen