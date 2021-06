Na een chaotische dag met veel valpartijen likt het Tour-peloton dinsdag zijn wonden. In de vierde etappe krijgen de sprinters opnieuw de kans, want het 150 kilometer lange parcours van Redon naar Fougères is zo vlak als een biljartlaken.

Ook in de vierde etappe start Mathieu van der Poel in de gele trui. De 26-jarige Nederlander veroverde zondag de leiding in het algemeen klassement na een mooie solo op de Mûr-de-Bretagne.

Avonturier Ide Schelling, die deze ronde al drie keer deel uitmaakte van de kopgroep, is de leider in het bergklassement en start wederom in de bollentrui.

Het duo zal er alles aan doen om de truien dinsdag te behouden. Gezien het vlakke etappeprofiel en de grote kans op een massasprint lijkt dat te moeten kunnen lukken.

Focus Van Aert ligt bij tijdrit

In de rit van dinsdag is het wederom de beurt aan de sprinters in het peloton. In de derde etappe ging Tim Merlier met de overwinning aan de haal nadat hij was overgebleven met een klein groepje.

De Belg behoort ook een dag later tot de favorieten voor de ritzege en zal normaal gesproken concurrentie krijgen van onder anderen Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Mark Cavendish en Cees Bol.

Wat betreft Peter Sagan is het afwachten hoe hij eraan toe is na zijn valpartij. Caleb Ewan zal er in ieder geval niet meer bij zijn, want de Australiër moest opgeven door zijn harde val in de sprint van de derde rit.

Ook Wout van Aert hoort bij de sterkste sprinters uit het peloton, maar de Belg van Jumbo-Visma heeft aangegeven zich op de tijdrit van woensdag te willen focussen. De verwachting is dat hij zich - net als in de derde etappe - niet van voren zal laten zien.

Officiële start: 13.25 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tim Merlier

⭐⭐⭐⭐ Arnaud Démare

⭐⭐⭐ Nacer Bouhanni

⭐⭐ Mark Cavendish, Sonny Colbrelli

⭐ Cees Bol, Wout van Aert