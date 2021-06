Robert Gesink heeft maandag de Tour de France moeten verlaten. De renner van Jumbo-Visma kon niet verder nadat hij hard ten val kwam tijdens de derde etappe, waarbij het gewricht tussen zijn sleutelbeen en schouderblad uit de kom raakte.

Bij de val voor in het peloton waren vooral renners van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers betrokken. Ook oud-Tour-winnaar Geraint Thomas oogde aangeslagen, maar hij vervolgde zijn weg. Richard Carapaz, de Giro-winnaar van 2019, ging eveneens tegen de vlakte.

Zaterdag was Jumbo-Visma ook al betrokken bij een enorme valpartij tijdens de openingsrit. Door toedoen van een toeschouwer gingen heel veel renners onderuit, al kon iedereen van de Nederlandse formatie zijn weg wel vervolgen.

De 35-jarige Gesink was bezig aan zijn tiende Tour de France. Zijn beste eindklassering kende hij in 2010, toen de Varssevelder als vierde eindigde. Vijf jaar later eindigde hij als zesde. Hij moet voor de vierde keer de strijd staken.

De ervaren klimmer was een belangrijke schakel bij Jumbo-Visma, dat inzet op een eindoverwinning van kopman Primoz Roglic. De Sloveen wil revanche voor vorig jaar, toen hij de gele trui op de slotdag aan landgenoot Tadej Pogacar verspeelde.

Het peloton legt maandag 183 overwegend vlakke kilometers af tussen Lorient en Pontivy. De kans is groot dat de sprinters aan bod komen.