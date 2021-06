Adrie van der Poel kon zijn geluk niet op na de zege van zijn zoon Mathieu in de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander pakte zondag met zijn ritwinst bovendien de gele trui.

"Voor Mathieu was het nog iets emotioneler dan voor mij", zei Adrie van der Poel maandagochtend in startplaats Lorient in gesprek met NU.nl. "Hij werd toch opeens tot favoriet gebombardeerd, maar dan moet je het nog wel even doen."

"Ik kan het redelijk drooghouden, maar het doet me wel heel veel natuurlijk. Het is alleen jammer dat zijn opa er niet bij is. Dat is het enige. Op de momenten na zo'n overwinning is dat extra lastig en zwaar."

Mathieu van der Poel kwam na een salvo van twee aanvallen op beide passages van de Mûr-de-Bretagne solo als winnaar over de streep. Met de tranen in de ogen wees hij naar de hemel, naar zijn anderhalf jaar geleden overleden opa Raymond Poulidor.

'Door de emotie weet je niet goed wat je moet zeggen'

Vanwege de strenge coronamaatregelen die nog altijd gelden in de Tour de France kon de oudste Van der Poel zijn zoon niet uitgebreid feliciteren. "Je kunt niet zoveel doen, want dat wil de ploeg eigenlijk niet", vervolgde Van der Poel.

"We hebben in de lobby van het hotel even twee minuten met elkaar gesproken. Maar door de emotie weet je eigenlijk ook niet goed wat je tegen elkaar moet zeggen. Ik ben gewoon heel blij dat het zo samen is gevallen."

Volgens Van der Poel gaat Mathieu het "van dag tot dag bekijken". "En wie weet komt er ergens nog wel een kans."

Maandag is het voor het eerst in deze Tour de beurt aan de sprinters. Het peloton rijdt over bijna 183 kilometer van Lorient naar Pontivy.