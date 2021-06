Julian Alaphilippe moest zondag na één dag zijn gele trui in de Tour de France afstaan aan Mathieu van de Poel. De Fransman baalt dan ook, maar gunt het de Nederlander enorm.

"Mathieu was simpelweg te goed vandaag. Het is jammer voor mij maar hij verdient het. Het is een renner die op dezelfde manier het wielrennen uitoefent als ik. Het is een mooie drager van het geel", zei Alaphilippe na afloop van de tweede etappe met finish op de Mûr-de-Bretagne.

De 29-jarige Alaphilippe won zaterdag nog de openingsrit door een fraaie aanval in de laatste kilometers, maar moest het zondag doen met een vijfde plaats op acht tellen van ritwinnaar Van der Poel. In het klassement staat Alaphilippe nu tweede op acht seconden van Van der Poel.

"Ik heb geen excuses, eigenlijk voelde ik al vanaf het begin van de etappe dat ik zware benen had. Het ging al hard bij de eerste doorkomst, daarna heb ik geprobeerd me zo goed mogelijk te positioneren voor de slotklim. Maar ook daar ging het om wie de beste benen had", aldus de Fransman.

Alaphilippe is niet alle truien kwijt, want de renner van Deceuninck-Quick-Step gaat nog wel aan de leiding in het puntenklassement. Hij heeft zestien punten voorsprong op Van der Poel (66 om 50). Alaphilippe rijdt maandag dus in de groene trui.

Maandag is het voor het eerst in deze Tour de France de beurt aan de sprinters. Dan rijdt het peloton over bijna 183 kilometer van Lorient naar Pontivy.