De erelijst van Mathieu van der Poel is bijna eindeloos. Maar zijn overwinning van zondag in de Tour de France was niet alleen een van de knapste, maar vooral de emotioneelste. Vanwege opa Raymond Poulidor.

Van der Poel kwam na een salvo van twee aanvallen op beide passages van de Mûr-de-Bretagne solo als winnaar over de streep. Met de tranen in de ogen wees hij naar de hemel, naar zijn anderhalf jaar geleden overleden opa Raymond Poulidor.

"De emoties kwamen pas echt toen ik in mijn oortje hoorde dat ik 100 procent zeker de gele trui had veroverd", vertelde Van der Poel zondag op de persconferentie na zijn dubbelslag in de tweede etappe. Zijn ogen waren daar nog altijd rood van de tranen die hij de vrije loop had gelaten na zijn zege.

Op de persconferentie was Van der Poel nog steeds erg emotioneel. Af en toe sloeg hij de handen voor het gezicht of staarde hij naar de tafel. "Helaas is opa er niet meer bij. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe trots hij zou zijn geweest", stamelde Van der Poel. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Mathieu van der Poel op het podium in zijn gele trui. Mathieu van der Poel op het podium in zijn gele trui. Foto: Getty Images

Poulidor eren in paars-geel tenue lukte niet

Van der Poel werd viermaal wereldkampioen veldrijden, was Europees kampioen op de mountainbike en won op de weg grote klassiekers als de Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche. Zaterdag debuteerde hij 'pas' op 26-jarige leeftijd in de Tour.

Dat debuut begon al emotioneel. Zijn ploeg Alpecin-Fenix droeg donderdag op de ploegenpresentatie een paars-geel tenue dat een verwijzing was naar het tricot waarmee Poulidor in de jaren zestig en zeventig furore maakte.

Alpecin-Fenix kreeg van de UCI zaterdag eenmalig toestemming om het tenue in de koers te dragen. Maar het lukte Van der Poel niet om opa 'Poupou' te eren met een etappezege. Hij werd twintigste, ruim achter de ontketende Julian Alaphilippe.

Poulidor wordt alom beschouwd als de beste klassementsrenner die nooit de gele trui droeg. Hij werd driemaal tweede in het eindklassement en vijfmaal derde, wat hem de bijnaam 'de eeuwige tweede' opleverde.

Van der Poel zag gele trui van vader Adrie één of twee keer

Mathieus vader Adrie van der Poel, die met de dochter van Poulidor trouwde, reed in 1984 wel één dag in de leiderstrui. Voorafgaand aan het Tour-debuut van Mathieu van der Poel ging het verhaal dat hij de gele trui van zijn vader nooit gezien zou hebben.

Dat ontkende hij zondag. "Ik heb hem één of twee keer gezien, denk ik. Hij ligt in mijn ouderlijk huis, ergens boven in een doos."

De trui die Van der Poel zondag zelf veroverde, zal daar niet belanden. Daar is het tricot hem veel te dierbaar voor. "Nee, dat ga ik ophangen ergens op een mooi plekje. Het zal niet in een doos op zolder verdwijnen."