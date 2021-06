Mathieu van der Poel bedankte zondag na zijn dubbelslag in de Tour de France uitgebreid zijn ploeggenoten bij Alpecin-Fenix. Die merkten 's ochtends in de bus al dat hun kopman vol goede moed was.

"Grote klasse, chapeau, straf, straf." De Vlaming Tim Merlier kwam op de Mûr-de-Bretagne superlatieven tekort om de prestatie van Van der Poel te omschrijven.

"Hij had het er vanochtend al over in de teambus, dat hij het geel wilde pakken. Maar wel lachend. Dit was Mathieu echt van plan", vertelde Merlier.

Zaterdag in de openingsrit van de Tour de France gold Van der Poel als favoriet. Maar de Brabander werd slechts twintigste, ruim achter de ongenaakbare Julian Alaphilippe.

"Gisteren kwamen er niet veel mopkes uit. Maar vanochtend wel weer", zei Merlier. "Ik denk dat de druk wat van zijn schouders was na zijn eerste etappe in de Tour."

Een emotionele Mathieu van der Poel wijst naar de hemel als hij over de streep komt. Een emotionele Mathieu van der Poel wijst naar de hemel als hij over de streep komt. Foto: AP

'Soms geloven mijn ploeggenoten meer in mij dan ik in mezelf'

Van der Poel kwam zeer emotioneel over de streep bij zijn zege in de tweede etappe. Hij wees naar zijn opa Raymond Poulidor in de hemel. De twee jaar geleden overleden Fransman wordt alom gezien als beste klassementsrenner die nooit de gele trui droeg.

"Ik moet mijn ploeggenoten bedanken", zei Van der Poel op de persconferentie na zijn zege. Zijn ogen waren nog rood van de tranen, die hij kort na de finish de vrije loop liet.

"Soms geloven mijn ploeggenoten meer in mij, dan ik in mezelf doe. Ze hebben sterk gereden vandaag en alles perfect voorbereid."

'Ook nog geel erbij, mooier kan niet'

Van der Poel viel bij de eerste doorkomst op de Mûr-de-Bretagne al aan en pakte daar acht bonificatieseconden.

In de afdaling werd hij weer ingerekend. Maar bij de tweede beklimming reed 'VDP' weer weg uit het uitgedunde peloton en pakte hij nog eens tien bonificatieseconden en daarmee de gele trui.

"Hij maakte er vanochtend al grapjes over in de bus", vertelde Jasper Philipsen, een andere ploeggenoot van Van der Poel. "Mathieu vertelde dat hij het bij de eerste keer op de Mûr ging proberen om zo het geel te pakken."

"Dat hij hier wint is al prachtig. En dan ook nog het geel erbij, mooier kan niet", zei Philipsen. Merlier: "We gaan zeker aan de champagne vanavond."