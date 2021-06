Wilco Kelderman toonde ook in de tweede etappe van de Tour de France zijn goede vorm door aan te vallen op de slotklim. De kopman van BORA-hansgrohe staat vijfde in het algemeen klassement, maar zag ploeggenoot Ide Schelling wel de bolletjestrui kwijtraken aan Mathieu van der Poel.

"Ik had goede benen vandaag", zei Kelderman kort na de finish. "Maar net niet goed genoeg om te reageren toen Van der Poel aanging."

Op 400 meter van de finish probeerde Kelderman weg te rijden uit de groep favorieten. "Alleen Roglic en Pogacar konden volgen. Helaas reden ze me net voor de streep nog voorbij."

"Al met al was het weer een goede dag", concludeerde Kelderman. "We waren steeds scherp en het teamwork was goed, ik ben erg tevreden. In de finale merkte ik niets meer van mijn elleboog, waar ik gister op viel."

Algemeen klassement na twee ritten 1. Mathieu van der Poel - 8.57,25

2. Julian Alaphilippe + 0,08

3. Tadej Pogacar + 0,13

4. Primoz Roglic + 0,14

5. Wilco Kelderman + 0,24

Schelling streed om bergpunten met 'die Cofidis-guy'

Keldermans ploeggenoot Schelling ging net als zaterdag mee in de ontsnapping. De jonge Hagenaar streed opnieuw om punten voor de bolletjestrui. Hij moest in de eerste kilometers verwoede pogingen ondernemen om aansluiting te vinden bij de vroege kopgroep. "Het was lastig, maar het is me gelukt."

In de kopgroep trof Schelling net als zaterdag de Fransman Anthony Perez. Er ontstond een hevige strijd om de bergpunten. "Die Cofidis-guy was er opnieuw en hij won de eerste bergsprint. Bij de tweede maakte ik er een lange sprint van en was ik nipt sneller", zei Schelling, die met de tong uit de mond over de streep kwam.

Het bleek uiteindelijk onvoldoende om de bergtrui te behouden, want Van der Poel verzamelde op de Mûr-de-Bretagne ook vier punten. Schelling hoefde zich daarom niet te melden op het podium, maar omdat 'VDP' de gele trui in bezit heeft, mag Schelling maandag opnieuw van start in de bolletjestrui.

Dan is het voor het eerst in deze Tour de beurt aan de sprinters. Het peloton rijdt een vlakke etappe over 182 kilometer van Lorient naar Pontivy.