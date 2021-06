Mathieu van der Poel was zondag in tranen na zijn dubbelslag in de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlandse renner van Alpecin-Fenix won de rit en veroverde bovendien de gele leiderstrui.

"Ik heb hier geen woorden voor, ik weet niet wat ik moet zeggen", zei een hevig geëmotioneerde Van der Poel in zijn tv-interview direct na de etappe.

Van der Poel toonde zich superieur. Hij kwam als eerste boven op de eerste van twee beklimmingen van de Mûr-de-Bretagne en pakte daarmee acht bonificatieseconden. Op een kleine kilometer van de finish demarreerde hij opnieuw en maakte hij de achterstand van achttien tellen op Julian Alaphilippe helemaal ongedaan.

"Dit wilde ik zo graag. Ik gokte een beetje, speelde echt alles of niets. Ik wist dat ik die acht bonificatieseconden nodig had om kans te maken op de gele trui en dat ik bij de finish een gat moest slaan met Julian om de trui van hem over te nemen. Het is ongelooflijk dat het me is gelukt", aldus Van der Poel.

Van der Poel wijst na de finish naar boven

Van der Poel wees naar boven nadat hij over de streep was gekomen. Dat deed hij als eerbetoon aan zijn opa Raymond Poulidor, die in november 2019 overleed. Hij was in de jaren zestig en zeventig een van de populairste renners van Frankrijk, maar wist nooit de gele trui te veroveren.

"Waaraan ik dacht toen ik over de finish kwam? Aan opa", vertelde Van der Poel, die vervolgens de handen voor zijn ogen sloeg en zijn tranen de vrije loop liet.

Van der Poel is de negentiende Nederlander in de gele trui. Hij heeft acht seconden voorsprong op nummer twee Alaphilippe. De kans is groot dat hij de komende dagen in het geel blijft rijden, want de derde en vierde etappe eindigen normaliter in een massasprint.