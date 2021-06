Mathieu van der Poel heeft zondag op indrukwekkende wijze de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander kwam als eerste boven op de Mûr-de-Bretagne en pakte tevens de gele trui.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel

De 26-jarige Van der Poel, die de Tour voor het eerst rijdt, reed op zo'n 700 meter van de finish weg op de Mûr-de-Bretagne en kwam solo over de streep. Hij bleef de concurrentie een aantal seconden voor.

Titelverdediger Tadej Pogacar won op zes tellen de sprint om de tweede plek. De Sloveen bleef zijn landgenoot Primoz Roglic (derde) en Wilco Kelderman (vierde) voor. Bauke Mollema eindigde op acht seconden als zesde, achter Julian Alaphilippe.

In het algemeen klassement neemt Van der Poel de leiding over van Alaphilippe, die zaterdag de openingsrit won. De kopman van Alpecin-Fenix, die onderweg ook bonificatieseconden pakte, heeft acht seconden voorsprong op de Fransman.

Pogacar en Roglic staan op respectievelijk dertien en veertien tellen derde en vierde in het klassement. Ook Kelderman (vijfde op 24 seconden) en Mollema (zevende op 26 seconden) behoren tot de top tien van het klassement.

Maandag is het voor het eerst in deze Tour de beurt aan de sprinters. Dan rijdt het peloton over bijna 183 kilometer van Lorient naar Pontivy.

Schelling opnieuw in vroege vlucht

De tweede etappe voerde het peloton over 183 kilometer van Perros-Guirec naar de Mûr-de-Bretagne, die twee keer moest worden bedwongen. Onderweg lagen nog vier klimmetjes van de vierde categorie.

Al vroeg gingen zes renners in de aanval, onder wie Ide Schelling. De Nederlander, die zaterdag ook al tot de vroege vlucht behoorde en de bolletjestrui greep, werd vergezeld door de Fransen Anthony Perez en Jérémy Cabot, de Duitser Jonas Koch, de Belg Edward Theuns en de Australiër Simon Clarke.

Het sextet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van vier minuten op. Onderweg vocht Schelling een verbeten strijd met Perez om de bolletjestrui uit. De 23-jarige Hagenaar pakte een puntje op de tweede col, maar verloor zijn tricot uiteindelijk aan Van der Poel.

Van der Poel pakt bonificatieseconden bij eerste passage

Op de Côte de Saint-Brieuc, het derde heuveltje op zo'n 70 kilometer van de finish, reden Theuns en Cabot weg bij hun medevluchters, die kort daarna werden ingerekend door het peloton. De Belg en de Fransman bleven nog wel vooruit. Theuns ging met nog 20 kilometer voor de boeg alleen verder, maar werd even later ook gegrepen.

Bij de eerste passage van de Mûr-de-Bretagne, op 17 kilometer van de finish, sprong Van der Poel al snel weg uit het peloton. De Nederlander sloeg een gaatje en kwam als eerste boven op het 2 kilometer lange klimmetje van de derde categorie, waarmee hij acht bonificatieseconden pakte.

Van der Poel werd kort na de top weer ingerekend, waarna het peloton onder leiding van INEOS Grenadiers naar de Mûr-de-Bretagne reed. Op het slotklimmetje hadden aanvalspogingen van Davide Formolo en Nairo Quintana geen succes, waarna Van der Poel vervolgens wel een gat sloeg en zijn achtste zege van het seizoen boekte. Hij triomfeerde eerder onder meer in Strade Bianche en etappes in de Ronde van Zwitserland en Tirreno-Adriatico.