De sprinters komen maandag, een dag na de fraaie dubbelslag van Mathieu van der Poel, voor het eerst aan bod in de derde etappe Tour de France. Na een overwegend vlakke aanloop finishen de renners op een lange rechte weg in Pontivy.

De etappe gaat om 13.20 uur van start in Lorient aan de westkust van Frankrijk en voert de renners over bijna 183 vlakke kilometers door Bretagne richting Pontivy. Onderweg doet het peloton onder meer de toeristische trekpleisters Carnac en La Trinité-sur-Mer aan.

Na twee loodzware dagen door het Bretonse heuvelland hebben de renners dit keer slechts twee gecategoriseerde klimmetjes voor de boeg. Daar zullen geen verschillen worden gemaakt. De top van de laatste beklimming, de Côte de Pluméliau, is op 34 kilometer van de streep getrokken en dus ligt de rode loper uit voor de sprinters.

De weersomstandigheden kunnen mogelijk roet in het eten gooien voor de sprinters. De renners krijgen de wind voor een lang deel schuin in de rug, wat bij de juiste snelheid tot waaiers kan leiden. Ook zijn er tijdens de koers regenbuien voorspeld in Bretagne.

Ewan lijkt voornaamste kanshebber

Mocht het peloton intact blijven, dan zijn de ogen voornamelijk gericht op Caleb Ewan. Bij afwezigheid van Sam Bennett, die na onenigheid met zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step over een knieblessure ontbreekt in de Tour en is vervangen voor Mark Cavendish, is hij op papier de snelste man.

Maar er zijn meer renners om in de gaten te houden in de massasprint. Arnaud Démare wacht al drie jaar op een ritzege in de Tour de France en zal erop gebrand zijn om zijn gram te halen op het kritische Franse publiek.

Het is verder de vraag of Wout van Aert zich van zijn ploeg Jumbo-Visma mag mengen in de sprint. Zijn taak is voornamelijk om kopman Primoz Roglic te beschermen. Ook Peter Sagan, Sonny Colbrelli en Tim Merlier zijn kanshebbers in Pontivy, waar de laatste 1.400 meter rechtdoor is. Op de streep zijn er tien, zes en vier bonificatieseconden te verdelen.

Officiële start: 13.20 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Caleb Ewan

⭐⭐⭐⭐ Arnaud Démare, Wout van Aert

⭐⭐⭐ Sonny Colbrelli

⭐⭐ Peter Sagan, Tim Merlier

⭐ Mads Pedersen