De vier mechaniekers van Jumbo-Visma hebben zaterdagavond tot 22.30 uur doorgewerkt om de schade aan alle fietsen te herstellen. Veel renners van de Nederlandse ploeg raakten in de chaotische openingsetappe van de Tour de France betrokken bij de twee massale valpartijen.

"Zoveel schade als zaterdag heb ik nooit eerder gezien", zegt mechanieker Sem Versteeg van Jumbo-Visma. "Een keer in de zoveel jaar gebeurt er zoiets. En er lagen heel veel jongens van ons bij."

De fietsen van Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Tony Martin liepen de meeste schade op. "Daar moest een heel nieuw frame in, omdat het was gescheurd. Dan moet je alle onderdelen opnieuw checken en ben je zo drie uur met één fiets bezig", vertelt Versteeg.

"Het was zaterdag vanaf de aankomst bij het hotel volle bak werken in de hoogste versnelling. Directeur Merijn Zeeman heeft ons nog geholpen door alle fietsen te wassen. Om 22.30 uur waren we klaar en konden we eindelijk gaan eten."

Versteeg sprintte 300 meter met fiets van Roglic

Jumbo-Visma had dubbel pech dat de ploegleidersauto als 23e en laatste in de karavaan reed. Normaal gesproken wordt daarbij de stand van het klassement aangehouden, maar bij de eerste etappe bepaalt een loting de volgorde.

"We hebben een tv in de auto en zagen meteen dat er heel veel mannen van ons bij lagen. Ik ben toen uitgestapt en heb meteen de fiets van kopman Roglic gepakt", vertelt Versteeg.

Hij sprintte met de fiets in de hand 300 meter heuvelop langs ploegleiderswagens, publiek en gevallen renners om Roglic te bereiken.

"Zelf fietsen lijkt misschien sneller, maar het was heel druk met publiek. Ik ben nog vol tegen een man met een bolletjestruishirt opgebotst. Rennen was echt de beste manier."

Schaduwkopmannen Kruijswijk en Kuss verliezen direct tijd

Toen Versteeg op de plek des onheils arriveerde, was Roglic alweer vertrokken op een fiets van knecht Jonas Vingegaard. "Ploegleider Grischa Niermann kwam al vrij snel met de fiets van Wout van Aert en we hebben Kruijswijk een andere fiets gegeven. Ik ben nog teruggegaan voor de fiets van Martin."

Kruijswijk reed de etappe uit met een gebroken achtervork. De schaduwkopman verloor een kleine twee minuten. Voor Sepp Kuss, die ook als troef voor het klassement gold, was de schade nog groter. De Amerikaan kwam op ruim 16 minuten binnen.