Na twee etappes met aankomst heuvelop, is maandag het woord aan de sprinters in de Tour de France. Cees Bol is van plan om zich in de derde etappe te mengen in de massasprint.

Eind mei was Bol flink ziek: negen dagen kon de sprinter van DSM niet fietsen. "Maar mijn deelname in de Tour is nooit in gevaar gekomen", vertelt de Noord-Hollander. "Het heeft natuurlijk wel mijn voorbereiding verstoord en misschien ben ik nu niet 100 procent. Maar ik ga er niet minder mijn best om doen."

De 25-jarige Bol is bezig aan zijn derde Tour. Vorig jaar was hij met een tweede en derde plaats in de massasprint dicht bij een etappezege. "Natuurlijk gaan we hier in de Tour proberen om een rit te winnen. In de vlakke etappes ben ik daar de man voor en in andere etappes rijden we voor andere jongens van de ploeg."

DSM kent tot dusver een moeizaam seizoen. De ploeg boekte pas één overwinning: een etappezege van Bol in Parijs-Nice.

"Dat zorgt niet voor extra druk", stelt de sprinter. "We zijn hier met een leuke groep renners en willen gewoon zo goed mogelijk presteren. Wanneer mijn Tour geslaagd is? Dat is moeilijk te zeggen. Het is niet per definitie zo dat het niet geslaagd is als ik geen rit win. Maar dat is natuurlijk wel het doel."

Cees Bol (derde van links) met zijn ploeggenoten van DSM op het startpodium in de Tour. Cees Bol (derde van links) met zijn ploeggenoten van DSM op het startpodium in de Tour. Foto: Getty

'Lastig om sprint na te bootsen in training'

Vorig seizoen won de ploeg, die toen nog Sunweb heette, drie Tour-etappes met Søren Kragh Andersen (twee) en de naar UAE Emirates vertrokken Marc Hirschi. Daarnaast nam de formatie brutaal het initiatief in sprintritten en werd Bol vaak perfect afgezet in de laatste honderden meters.

"We zijn deze Tour niet per se van plan om in de finale op kop te rijden, maar wel met de hele ploeg bij elkaar", vertelt Bol. "Casper Pedersen is mijn lead-out en voor hem moeten Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis de laatste kilometers doen."

De sprinttrein van Bol bereidde zich op de Tour voor met een trainingskamp in Andorra. "Je zit daar letterlijk samen op een berg en dat is goed voor teambuilding. Verder hebben we ons vooral fysiek voorbereid op de Tour. Het is lastig om een sprint na te bootsen in de training, want daar heb je niet vijftig andere renners om je heen die wringen voor hun plekje."

'Vorig jaar was ik meteen supergoed, nu is het afwachten'

Door de ziekte van eind mei zal hij wellicht moeten groeien in de Tour. "Mijn vorm is een beetje weggezakt. Kort voor de Tour kun je niet extra hard gaan trainen om die achterstand in te lopen. Je moet geduldig blijven en het programma afwerken dat je hebt."

"Vorig jaar was ik vanaf het begin van de Tour meteen supergoed, nu is dat nog afwachten. In elk geval voel ik me de laatste dagen weer vrij goed."

De derde etappe begint maandag om 13.20 uur in Lorient en de finish in Pontivy wordt rond 17.30 uur verwacht.