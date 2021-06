Chris Froome gaat zondag - ondanks zijn zware val in de openingsrit een dag eerder - van start in de tweede etappe van de Tour de France. Dat laat de viervoudig Tour-winnaar weten op Twitter.

De 36-jarige Froome was betrokken bij een zware valpartij op zo'n 8 kilometer van de streep waarbij tientallen renners tegen het asfalt gingen. De Brit stond lange tijd met zijn fiets langs de kant en kwam op ruim veertien minuten van etappewinnaar Julian Alaphilippe over de streep in Landerneau.

Direct na afloop van de hectische openingsrit onderging Froome verschillende scans, maar daarop waren geen breuken of scheuren te ontdekken. Wel heeft hij meerdere blauwe plekken op zijn armen en benen.

Froome was niet de enige renner die gehavend uit de zware valpartij kwam. Liefst dertien renners moesten zich na de etappe laten controleren bij de Tour-artsen of in het nabijgelegen ziekenhuis.

Tot dusver zijn er vier renners afgestapt: de Duitser Jasha Sütterlin (Team DSM), de Fransman Cyril Lemoine (B&B Hotels), de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Spanjaard Marc Soler van Movistar.

De tweede etappe van de Tour de France is 183 kilometer lang en start om 13.20 uur. In de finale wordt de Mûr-de-Bretagne tweemaal beklommen. De finish wordt kort na 17.30 uur verwacht.