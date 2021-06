Met twee massale valpartijen, waarvan één veroorzaakt door een toeschouwer, kende de Tour de France zaterdag zijn gevreesde chaotische start. Talloze renners vragen het publiek om meer respect te tonen en roepen hen op van de weg te blijven.

Een toeschouwer toonde zaterdag een kartonnen bord met de tekst 'Allez Opi Omi' aan de camera en ging daarbij met de rug naar het peloton op de weg staan. De gevolgen zijn bekend: tientallen renners kwamen ten val en de schade was nauwelijks te overzien.

"Ik hoop dat Opi en Omi trots op je zijn", twitterde de Belgische renner Jasper Stuyven sarcastisch. "En met een serieuze noot: geweldig om te zien dat er nog steeds veel fans zijn om ons aan te moedigen. Maar blijf alsjeblieft van de weg!"

35 Fan met kartonnen bord veroorzaakt valpartij in Tour de France

Ook valpartij zonder toedoen van publiek

Enkele kilometers verderop vond er in een afdaling opnieuw een massale valpartij plaats, ditmaal zonder toedoen van publiek.

De balans na de openingsrit in de belangrijkste koers van het jaar: vier opgaves (de Duitser Jasha Sütterlin, de Litouwer Ignatas Konovalovas, de Spanjaard Marc Soler en de Fransman Cyril Lemoine) en achttien renners die zich moesten laten behandelen aan verwondingen. De bekendste namen onder hen waren Chris Froome (heup), Mike Teunissen (heup, elleboog), Marc Hirschi (schouder) en Mads Pedersen (schouder). Bovendien verloren enkele klassementsrenners direct kostbare tijd.

'We moeten ervan uit kunnen gaan dat mensen niet de weg op stappen'

Jumbo-Visma-renner Tony Martin reed vol op de toeschouwer met de boodschap aan Opi en Omi. "Was het een man of vrouw, ik weet het niet eens? Maar ik zag wel dat hij of zij een bord vast had en de weg op stapte. Ik had geen tijd of ruimte om te reageren, ik kon geen kant op", zei de Duitser.

"De toeschouwers moeten echt respect tonen", vindt Martin. "We moeten er gewoon van uit kunnen gaan dat mensen niet de weg op stappen."

Marc Hirschi belandde in het struikgewas en blesseerde zijn schouder. Marc Hirschi belandde in het struikgewas en blesseerde zijn schouder. Foto: AFP

'Blij dat het publiek terug is, maar ze moeten wel opletten'

Door de coronapandemie werden veel koersen zonder of met weinig publiek gereden, maar zaterdag in Bretagne stonden er weer vele tienduizenden mensen langs de kant. Diverse renners spraken zich in vergelijkbare woorden uit als Martin.

"Ik roep iedereen langs de route op om zich op de juiste manier te gedragen", zei etappewinnaar Julian Alaphilippe, die zelf ook onderuit ging bij de eerste valpartij.

"We zijn allemaal blij dat het publiek terug is bij de koers. Maar net zoals wij op moeten letten, moeten zij dat ook doen. Het is erg spijtig dat deze valpartij veroorzaakt werd door een toeschouwer", aldus de geletruidrager.

Ignatas Konovalovas moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ignatas Konovalovas moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Foto: EPA

'Het peloton kan als een sneltrein voorbijkomen'

Voormalig Tour-winnaar Vincenzo Nibali lag eveneens bij de eerste crash. "Het peloton kan als een sneltrein voorbijkomen. De fans moeten gewoon goed opletten."

"Helaas hebben we in het verleden een aantal valpartijen gezien die werden veroorzaakt door onoplettend publiek", zei de Italiaan. "Dat is nu opnieuw gebeurd, het was geen goede dag."