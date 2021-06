Mathieu van der Poel verwacht dat geletruidrager Julian Alaphilippe zondag opnieuw de grootste kans maakt op de etappeoverwinning. De Fransman, die onlangs vader werd, ziet de Mûr-de-Bretagne echter zeker niet als zijn favoriete klim.

"Ik heb nu nog niet het topgevoel van de Ronde van Zwitserland", zei Van der Poel over de rittenkoers waar hij twee weken geleden twee ritzeges boekte. "Maar dat gevoel kan nog komen deze Tour.

De kopman van Alpecin-Fenix werd vooraf als grote favoriet beschouwd voor de ritzege in de openingsetappe in Bretagne, maar moest toegeven dat hij "een heel stuk niet goed genoeg was" toen Alaphilippe aanviel. Als twintigste kwam 'VDP' over de streep bij zijn Tour-debuut.

"Ik heb het nog geprobeerd, maar Alaphilippe was veruit de sterkste. Ik verwacht niet dat mijn benen zondag al veel beter zijn en dat Alaphilippe dan ook de favoriet is", zei Van der Poel.

Mathieu van der Poel droeg zaterdag eenmalig een tenue als hommage aan zijn overleden op Raymond Poulidor. Foto: ANP

Alaphilippe werd eerder vijfde op Mûr-de-Bretagne

De korte maar steile Mûr-de-Bretagne, die met enig gevoel voor overdrijving de bijnaam 'Alpe d'Huez van Bretagne' draagt, was driemaal eerder aankomst voor een Tour-etappe. De laatste keer was in 2018 en toen werd Alaphilippe vijfde. De zege ging naar de Ier Dan Martin.

"Het is niet mijn favoriete aankomst, maar ik ga zeker mijn best doen", zei de geletruidrager, die opnieuw stelde niet met klassementsambities naar de Tour te zijn gekomen. "Ik ben hier om etappes te winnen, niet om tijdwinst te boeken."

"Ik ben heel blij dat ik in de eerste etappe meteen heb kunnen winnen, want de voorbereiding was natuurlijk anders dan normaal", doelde de wereldkampioen op de geboorte van zijn zoon Nino, twaalf dagen voor het Grand Départ in Brest.

'Had moeite om pasgeboren zoon achter te laten'

Hij kwam zaterdag met zijn duim in de mond over de streep, als verwijzing naar de baby. "Het was erg moeilijk om mijn gezin gedag te zeggen en naar de Tour te gaan. Maar ik wilde hier ook heel graag presteren."

"Het is echt te gek, ik heb de regenboogtrui hier gewoon ingeruild voor de gele trui. Dat had ik een paar jaar geleden nooit durven dromen. Ik ga er morgen van genieten om in de gele trui te dragen", lachte de renner van Deceuninck-Quick-Step. "En als ik hem onverhoopt verlies, dan kan ik de regenboogtrui weer aantrekken. Het kan slechter hè?"

De tweede etappe van de Tour is 183 kilometer lang en start om 13.20 uur. In de finale wordt de Mûr-de-Bretagne tweemaal beklommen en de finish wordt kort na 17.30 uur verwacht.