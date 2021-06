Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is niet te spreken over de organisatie van de Tour de France. Bijna alle renners van de Nederlandse ploeg waren zaterdag betrokken bij een massale valpartij in de openingsrit van de Franse wielerronde.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

"Absurd", foeterde Zeeman bij de NOS over de gang van zaken in de eerste etappe. "Dat dit kan gebeuren in zo'n grote wedstrijd. Er staan hier teams aan de start die maanden kosten noch moeite hebben gespaard om hier goed te zijn. Maar er gebeuren nog steeds hele amateuristische dingen in de wielersport die niet uit te leggen zijn."

De valpartij gebeurde op zo'n 46 kilometer van de finish nadat Jumbo-Visma Tony Martin vol in botsing was gekomen met een toeschouwer die met haar rug naar de renners toe een bord omhoog hield. Een groot deel van het peloton ging tegen het asfalt.

"Die Fransen zijn wielergek, maar ze staan hier wel allemaal stomdronken aan de kant. Ze springen vlak voor de auto weg. En dan staat er dus iemand met de rug naar de renners toe en gebeurt dit. Belachelijk dat dit anno 2021 nog steeds kan", mopperde Zeeman.

"Dit is de grootste wedstrijd met de grootste organisator. Het volstaat niet om alleen in de laatste paar kilometer hekken neer te zetten."

35 Fan met kartonnen bord veroorzaakt valpartij in Tour de France

'Met zo veel publiek moet het wel gereguleerd worden'

De Jumbo-Visma-directeur vraagt om betere regulering. "Het is mooi dat de mensen komen kijken. Dat geeft ook charme aan deze sport. Maar met zulke smalle wegen en zo veel publiek moet het wel gereguleerd worden. Dit kan natuurlijk niet."

Martin was niet de enige renner van Jumbo-Visma die gehavend de finish passeerde. Ook kopman Primoz Roglic - die met een gekwetste schouder wel derde werd in de openingsrit - Sepp Kuss en Mike Teunissen kwamen er niet zonder kleerscheuren van af.

Teunissen was er het ergst aan toe en kwam op ruim zestien minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe over de finish. "Hij klaagde over pijn aan zijn elleboog en heup. Dat zal worden onderzocht", vertelde Zeeman. Martin had vooral schaafwonden. "Hij zei dat het oké is."

Inmiddels is uit onderzoek duidelijk geworden dat Teunissen geen breuken heeft opgelopen. De Limburger kan zondag gewoon van start in de tweede etappe.