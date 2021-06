Ide Schelling gaat zondag proberen opnieuw in de kopgroep te zitten om zijn bolletjestrui te kunnen verdedigen. De 23-jarige Hagenaar genoot met volle teugen van zijn Tour-debuut.

Hoewel hij zaterdag in de openingsrit solo op kop reed, kwam Schelling sprintend over de streep om het publiek te vermaken bij een tussensprint. En toen de jonge renner van BORA-hansgrohe op de voorlaatste col zijn bolletjestrui veiligstelde, kwam hij juichend over de top.

"Ik heb heerlijk gereden en echt genoten. Het was ongelooflijk", zei de debutant na de finish in Bretagne. Schelling had voor de start al gezegd aan te willen vallen met oog op het bergklassement. "Deze trui was een doel voor mij. Heel speciaal om hem al op de eerste dag te pakken."

Schelling werd bovendien uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de openingsrit. Hij zat in de vroege kopgroep van zes man, waaruit hij met 80 kilometer te gaan wegreed. In totaal was Schelling 150 kilometer in de aanval in de door wereldkampioen Julian Alaphilippe gewonnen openingsrit.

Ide Schelling reed liefst 150 kilometer in de aanval. Ide Schelling reed liefst 150 kilometer in de aanval. Foto: Getty Images

Schelling moest plan bedenken tegen snellere medevluchters

"Het was al mooi dat het lukte om mee te gaan in de kopgroep. Maar Danny van Poppel en Anthony Perez bleken sneller in de sprint om de bergpunten. Daarom moest ik een plannetje bedenken en dat lukte", glunderde Schelling.

Hij viel al vroeg op het derde klimmetje van de dag aan en kwam solo boven. "Vanuit de ploegleiderswagen kreeg ik te horen dat ik een groot gat had en dat ik door moest rijden. Dat heb ik toen maar gedaan."

Schelling leidt het bergklassement met drie punten. Zondag staat er opnieuw een heuveletappe in Bretagne op het programma, waarin acht punten te verdienen zijn. Daarna volgen enkele vlakke etappes en een tijdrit, zodat de renner die na zondag in de bolletjestrui rijdt, het tricot vrijwel zeker tot de zevende etappe zal dragen.

"We moeten even afwachten hoe mijn benen morgen zijn, maar het zou zeker mooi zijn om weer mee in de ontsnapping te zitten", keek Schelling vooruit.