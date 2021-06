De renners van Jumbo-Visma balen stevig van de massale valpartij die zaterdag werd veroorzaakt door een toeschouwer tijdens de openingsetappe van de Tour de France. Bijna alle coureurs van de Nederlandse wielerploeg gingen tegen de vlakte.

Op ongeveer 46 kilometer van de finish kwam Tony Martin van Jumbo-Visma vooraan het peloton vol in botsing met een fan die midden op de weg stond en met haar rug naar de renners een bord omhoog hield met daarop een boodschap voor haar opa en oma.

Martin raakte met zijn hoofd hard het asfalt en ook vele andere rijders, onder wie Primoz Roglic en Wout van Aert, vielen. Zij konden ogenschijnlijk zonder schade verder, maar Martin kwam zwaar gebutst minuten na winnaar Julian Alaphilippe over de finish.

"Het is een enorm waardeloze dag geworden. Je vroeg voor de start wat ik ervan vond dat er weer publiek welkom is. Toen antwoordde ik nog best netjes, maar bij dat incident zou ik iets anders hebben gezegd", zei Robert Gesink.

"Het publiek is weer terug en ze zorgen meteen voor hectiek", aldus Van Aert. "Het is jammer dat zoiets gebeurd. Het was goed dat we gegroepeerd zaten, maar we lagen wel direct allemaal op de grond."

'Toeschouwer heeft flink wat aandacht gekregen'

Jumbo-Visma twitterde vlak na de "verachtelijke" valpartij dat alle renners van het team in orde lijken te zijn. Het is nog niet bekend of de bewuste toeschouwer iets mankeert of dat zij is aangehouden door de politie.

"Het is gewoon waardeloos. Ik en Tony offerden al vroeg onze goede benen op om te zorgen dat onze jongens niet achter de ellende zouden zitten en dan is er iemand die midden op de weg gaat staan met een bord om haar opa en oma de groetjes te doen. Nou, daar heeft ze flink wat aandacht voor gekregen", verzuchtte Gesink.

"Toen Primoz terugkeerde in het peloton vroeg ik hoe het met hem ging. Hij zei dat hij zich weleens beter had gevoeld. Hij kon nog grapjes maken. Dat kon ik op dat moment niet zo waarderen, maar gelukkig is het voor hem meegevallen. Het is afwachten hoe het met de andere jongens gaat, want die zullen we ook hard nodig hebben."

Van Aert en Roglic streden in de slotfase van de chaotische heuvelrit - na het incident met de toeschouwer was er nog een massale valpartij - nog om de zege, maar zij waren uiteindelijk niet opgewassen tegen Alaphilippe. De wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step gaat dus zondag in de leiderstrui van start als er opnieuw een heuvelrit op het programma staat.