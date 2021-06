Mathieu van der Poel kon zich neerleggen bij zijn verloren strijd om de gele trui in de Tour de France. De kopman van Alpecin-Fenix kwam zaterdag in de openingsrit tekort en zag zijn concurrent Julian Alaphilippe met de eerste leiderstrui aan de haal gaan.

"Ik zat waar ik moest zitten, maar ik had de benen niet. Dan is het een simpel verhaal", zei Van der Poel na afloop bij de NOS. "Het is geen schande. Ik heb nog geprobeerd om het gat dicht te rijden, maar toen ontplofte het bij mij ook een beetje. Ik kon niet doorzetten, dat is wel jammer."

De 26-jarige Van der Poel zat te ver van achteren toen Alaphilippe op zo'n 2 kilometer van de meet demarreerde op de Côte de Saint-Rivoal. De Brabander, die debuteert in de Tour, kon alleen nog achtervolgers Primoz Roglic en Tadej Pogacar bijhalen en eindigde op een teleurstellende twintigste plaats.

"Het eerste plan was om mee te springen, maar ik had net als iedereen geen antwoord. Hij was gewoon de sterkste van de dag", aldus Van der Poel, die had verwacht dat Alaphilippe relatief vroeg ten aanval zou trekken. "Ik wist dat hij op het steile stuk zou gaan, want op de uitloper is het heel moeilijk om iemand te lossen."

'Gelukkig heel gebleven'

Van der Poel was naar eigen zeggen opgelucht dat hij geen verwondingen had opgelopen bij de twee zware valpartijen in de hectische openingsrit. Op 47 en 8 kilometer van de streep gingen tientallen renners tegen de vlakte. De eerste val werd veroorzaakt door een vrouw lang de kant waarop Jumbo-Visma-renner Tony Martin botste.

"Ik ben gelukkig heel gebleven, misschien moet ik dat als iets positiefs zien. Ik had geen schrik op de fiets. Ze vielen net naast me toen er 80 kilometer per uur op de teller stond. Daar wil je natuurlijk niet bij liggen."

De Tour de France wordt zondag vervolgd met een heuvelrit van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne. Van der Poel heeft in het klassement een achterstand van achttien seconden op geletruidrager Alaphilippe.