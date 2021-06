Julian Alaphilippe is dolblij met zijn overwinning in de eerste etappe van de Tour de France. De wereldkampioen was een van de renners die geen schade overhield aan twee enorme valpartijen en sloeg in de finale toe.

Alaphilippe ging bij de pittige finish op de Côte de Saint-Rivoal vrij vroeg in de aanval, maar hield stand. Hij troefde namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primoz Roglic en Tadej Pogacar af.

"Het is echt ongelooflijk. Dit was het scenario dat ik voor ogen had. Het geeft een supergevoel. Mijn ploeg heeft geweldig werk geleverd, ze reden voor me en hadden de controle", jubelde Alaphilippe, die zijn zesde Tour-rit won.

"In de finale werd ik opgehouden door een valpartij, maar ik bleef rustig en wilde het werk van mijn ploeg afmaken op de laatste klim. We wilden de koers daar hardmaken om de sprinters af te schudden. Ik besloot alles te geven, zonder verder te overleggen."

De aanstormende concurrentie komt te laat om Julian Alaphilippe van de ritzege én de gele trui af te houden. De aanstormende concurrentie komt te laat om Julian Alaphilippe van de ritzege én de gele trui af te houden. Foto: Getty Images

'Dit maakt me emotioneel'

Het enige wat Alaphilippe niet helemaal had gepland, was om op zo'n 2 kilometer van de eindstreep in Landerneau al ten aanval te gaan. Het kwam daar vooral aan op improvisatie voor de renner van Deceuninck-Quick-Step.

"Het was niet helemaal de bedoeling om al zo vroeg aan te vallen, maar toen ik zag dat ik een gaatje had en dat de rest wat stilviel, besloot ik om gewoon door te gaan", zei hij. "In de laatste kilometer zag ik dat het gat niet kleiner werd. Dit maakt mij en de mensen om me heen emotioneel."

Door zijn overwinning mag Alaphilippe zich uiteraard de eerste geletruidrager van deze Tour noemen. De Fransman heeft twaalf seconden marge ten opzichte van Michael Matthews, de nummer twee. Roglic volgt als derde op veertien tellen.