Chris Froome is zaterdag een van de slachtoffers geworden van een grote valpartij in de eerste etappe van de Tour de France. De viervoudig winnaar van de Franse wielerronde kwam hierdoor op ruime achterstand over de finish.

De valpartij gebeurde op iets meer dan 6 kilometer van de meet. Meerdere renners duikelden over elkaar heen.

Froome was een van de renners die tegen het asfalt ging en stond lange tijd naast zijn fiets op de weg. Uiteindelijk kon de 36-jarige Brit weer verder, maar hij kwam op ruim veertien minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe over de streep.

Froome schreef de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam. Twee jaar geleden kwam hij hard ten val tijdens een trainingsritje in Frankrijk. Daarbij brak hij zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben, waardoor hij ruim een half jaar uit de roulatie was.

Dit seizoen zette Froome nog geen aansprekende resultaten neer, maar desondanks nam Israel Start-Up Nation hem op in de Tour-selectie. Hij doet wel mee zonder ambities voor het klassement.

Meerdere renners moesten worden behandeld na de tweede grote valpartij. Foto: ANP

Eerder ook al massale valpartij

Eerder in de rit vond ook al een massale valpartij in het peloton plaats. Die werd veroorzaakt door een toeschouwer met een kartonnen bord, waardoor Jumbo-Visma-renner Tony Martin als eerste onderuit ging.

De Duitser Jasha Sütterlin van Team DSM was ook een van de slachtoffers van die valpartij en werd de eerste uitvaller in deze Tour. Ook de Litouwse kampioen Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Fransman Cyril Lemoine (B&B Hotels), die bij de tweede valpartij lagen, gaven op.

De openingsrit in de Tour werd overtuigend gewonnen door Alaphilippe. Mathieu van der Poel kwam tekort in de finale en eindigde als twintigste.