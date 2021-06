Julian Alaphilippe heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in de Tour de France. De Franse wereldkampioen bleef alleen vooruit in de openingsrit, die werd ontsierd door twee massale valpartijen.

De 29-jarige Alaphilippe sprong op de slotheuvel Côte de Saint-Rivoal op zo'n 2 kilometer van de streep weg en bleef Michael Matthews (tweede) en Primoz Roglic (derde) acht seconden voor. Wilco Kelderman was de beste Nederlander met de vijfde plaats.

Mathieu van der Poel kwam tekort in de openingsrit. De 26-jarige Brabander zat aan de voet van de Côte de Saint-Rivoal te ver van achteren en kwam ondanks een tempoversnelling om het gat met Alaphilippe te dichten als twintigste over de streep.

De rit werd ontsierd door twee massale valpartijen. Eerst botste Tony Martin op 47 kilometer van de streep op een vrouw langs de kant, waarna een groot deel van het peloton tegen het asfalt ging. Op 8 kilometer van de finish ging het weer mis. Een renner van Movistar verloor de macht over het stuur en tientallen renners buitelden over de renner heen, onder wie viervoudig Tour-winnaar Chris Froome.

Door de tweede valpartij liepen aardig wat klassementsrenners tijdverlies op. Miguel Ángel López (Movistar) en Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) verloren 1 minuut en 49 seconden op Alaphilippe, terwijl Wout Poels (Bahrain-Victoroius), Richie Porte (INEOS Grenadiers) en Alejandro Valverde (Movistar) ruim vijf minuten moesten toegeven.

De Nederlander Ide Schelling bleef lang vooruit in de rit van Brest naar Landerneau. Hij maakte vlak vanaf de start deel uit van een vijfkoppige kopgroep en ging op 80 kilometer van de streep alleen op avontuur. Na 50 kilometer solo werd hij ingerekend door het peloton.

Al na 15 kilometer vlucht van de dag

De openingsrit van de Tour voerde de renners over 198 glooiende kilometers door het westen van Frankrijk. Onderweg kregen de renners zes heuvels voor de kiezen, waarvan twee van de derde categorie.

Na zo'n 15 kilometer koers ontstond de vlucht van de dag. De Nederlander Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) trok ten aanval en hij kreeg zijn landgenoot Schelling (BORA-hansgrohe), Cristián Rodríguez (Team TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B Hotels) en Anthony Perez (Cofidis) mee. Op het hoogtepunt hadden ze een voorsprong van zo'n drie minuten.

De vijf koplopers voerden onderweg een intense strijd om de eerste bergtrui. Van Poppel kwam als eerste boven op de Côte de Rosnoën, waarna Perez zijn medevluchter Schelling aftroefde op de Côte de Locronan. Nadat Schelling als eerste bovenkwam op de Côte de Stang Ar Garront, op zo'n 80 kilometer van de streep, ging de Hagenaar solo.

Massale valpartijen in hectisch slot

Schelling kon lange tijd bogen op een voorsprong van zo'n twee minuten en kwam juichend als eerste boven op de Côte de Saint-Rivoal, waarmee hij officieus beslag legde op de bollentrui. Na de massale valpartij bleef Schelling nog even vooruit, maar op 28 kilometer van de finish werd hij alsnog ingerekend door het peloton.

De grote groep was nog niet bekomen van de valpartij en voerde pas op 10 kilometer van de streep het tempo op. Het gehavende Jumbo-Visma van kopman Roglic nam het initiatief en vocht met INEOS Grenadiers om de voorste plekken.

Na de massale valpartij op 8 kilometer van de meet reed een select groepje met onder anderen Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe door richting Côte de la Fosse aux Loups, de slotheuvel van zo'n 3 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,7 procent.

Alaphilippe opende het bal op de heuvel, waarna Roglic en Pogacar op een afstandje volgden en later Van der Poel met zich mee kregen. De Franse wereldkampioen bleef echter alleen vooruit, kwam juichend over de streep in Landerneau en is de eerste geletruidrager in deze Tour de France.