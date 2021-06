Mathieu van der Poel heeft zondag als negentiende Nederlander ooit de gele trui in de Tour de France veroverd. De renner van Alpecin-Fenix won op sensationele wijze de tweede etappe en mag zodoende maandag in de leiderstrui starten.

In het klassement heeft Van der Poel nu een voorsprong van acht seconden op Julian Alaphilippe, die zaterdag de eerste etappe won. Titelverdediger Tadej Pogacar is de nummer drie op dertien tellen, Primoz Roglic staat vierde op veertien seconden.

De 26-jarige Van der Poel, die ook aan de leiding gaat in het bergklassement, is de eerste Nederlander in het geel sinds Mike Teunissen tijdens de Tour de France van 2019. Teunissen won toen eveneens de openingsetappe en hield de leiderstrui vervolgens één dag vast.

Van der Poel treedt daarnaast in de voetsporen van zijn vader Adrie van der Poel. De inmiddels 62-jarige Van der Poel reed één dag in het geel tijdens de Ronde van Frankrijk van 1984.

Mathieu van der Poel was zondag de beste op de Mûr-de-Bretagne. Foto: Getty Images

Van der Poel in illuster rijtje

De andere Nederlanders die ooit het geel droegen waren Joop Zoetemelk (22 dagen), Wout Wagtmans (twaalf dagen), Gerrie Kneteman (acht dagen) en Wim van Est en Gerrit Voorting (vier dagen).

Ook Jelle Nijdam, Jan Raas en Teun van Vliet (drie dagen) en Jan Janssen, Ab Geldermans, Gerben Karstens, Jacques Hanegraaf en Johan van der Velde (twee dagen) hadden meerdere etappes de gele trui om.

Rini Wagtmans, Henk Lubberding en Erik Breukink mochten, net als Mathieu van der Poel voorlopig, één dag in de gele leiderstrui rijden in Frankrijk.