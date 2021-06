Ide Schelling heeft zaterdag als eerste Nederlander sinds 2011 de bolletjestrui in de Tour de France veroverd. De renner van BORA-hansgrohe veroverde tijdens de openingsrit drie punten en voert daarmee het klassement aan.

De 23-jarige Schelling eindigde op de Côte de Locronan, een klim van de derde categorie, als tweede achter Anthony Perez en pakte daarmee één punt. De Zuid-Hollander ging vervolgens solo en pakte onderweg nog twee punten op de Côte de Stang Ar Garront en de Côte de Saint-Rivoal, waarmee hij zijn aantal naar drie punten opvijzelde.

Schelling is de eerste Nederlandse drager van de bollentrui in tien jaar tijd. In 2011 was Johnny Hoogerland de laatste Nederlander die het bergklassement aanvoerde in de Tour de France. De Zeeuw droeg de trui toen vijf dagen, ook nadat hij door een televisiewagen in het prikkeldraad werd gereden en 33 hechtingen in het ziekenhuis moest laten zetten.

In totaal zijn er 62 bergtruien uitgereikt aan veertien Nederlanders. Gert-Jan Theunisse voert met twaalf truien het klassement aan. Hij won het eindklassement in 1989 en is daarmee een van de twee Nederlandse eindwinnaars van de bolletjestrui. Steven Rooks is de andere bergkoning (1988). Schelling is met zijn 23 jaar wel de jongste Nederlander aan de leiding van het bergklassement.

Schelling, die ook nog werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner, kan zondag zijn bergtrui alweer verliezen. In de tweede etappe van Perros-Guirec naar de Mûr-de-Bretagne zijn onderweg acht punten te sprokkelen voor het bergklassement.