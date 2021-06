Alpecin-Fenix rijdt zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France toch met een speciaal shirt als eerbetoon aan Raymond Poulidor, de in 2019 overleden opa van Mathieu van der Poel. De UCI heeft daar toestemming voor gegeven.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

Het speciale tricot is paars met gele mouwen, dezelfde kleuren waarin Poulidor jarenlang reed. 'Poupou' voltooide zijn laatste Tour in 1976, precies 45 jaar geleden, terwijl kleinzoon Van der Poel zaterdag debuteert in de Ronde van Frankrijk.

Alpecin-Fenix verscheen donderdagavond tijdens de teampresentatie in Brest al in het speciale shirt, maar daar zou het in principe bij blijven. De UCI heeft besloten om toch af te zien van de eigen regelgeving.

"Het eren van een geweldige oud-renner heeft een positieve impact en is genoeg reden om een uitzondering te maken op onze eigen regels", schreef de UCI zaterdag vlak voor de start van de openingsetappe in een verklaring.

Mathieu van der Poel in zijn speciale tenue voor de start in Brest. Mathieu van der Poel in zijn speciale tenue voor de start in Brest. Foto: Getty Images

'Ik hoop dat het geluk brengt'

"Het was al geslaagd, maar het is leuk om er een rit in te kunnen rijden", aldus Van der Poel voor de start. "Ik hoop dat het geluk brengt. Ik ben al gemotiveerd genoeg, daar verandert de trui niet veel aan."

Alpecin-Fenix zal zondag vanaf de tweede etappe weer in het eigen tricot rijden. Van der Poel hoopt zijn opa zaterdag extra te eren door de openingsetappe te winnen en de gele trui te veroveren. De Nederlander geldt als een van de favorieten voor de ritzege.

De eerste etappe van de Tour de France begint zaterdag om 12.10 uur in Brest en de finish in Landerneau wordt rond 17.15 uur verwacht.