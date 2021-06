Jumbo-Visma domineerde vorig jaar drie weken lang de Tour de France, om op de voorlaatste dag in de tijdrit gefopt te worden door Tadej Pogacar. Dit jaar moet het anders en iets bescheidener, maar het hoofddoel is onveranderd: de gele trui in Parijs.

Zoals aan het einde van elk seizoen, evalueerde Jumbo-Visma ook afgelopen winter grondig alles wat er het voorgaande jaar goed en fout was gegaan. "Dat is het leuke van topsport. Je bent steeds op zoek naar wat er beter kan, want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg", zegt ploegdirecteur Merijn Zeeman tegen NU.nl.

"We hebben naar aanleiding van de evaluatie dingen veranderd om ons verder te perfectioneren. Dat zijn voornamelijk accenten, in voeding, training, materiaal en strategie."

De vermaledijde klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles, waarin kopman Primoz Roglic de zeker gewaande gele trui verloor aan Pogacar, passeerde uiteraard uitgebreid de revue tijdens de jaarlijkse evaluatie. "Voor Primoz is er wel een rigoureuze verandering", vertelt Zeeman. "Hij heeft de laatste twee maanden voor de Tour niet gekoerst."

In de voorgaande jaren floreerde Roglic juist in diverse voorbereidingskoersen. Gevolg was dat hij als absolute topfavoriet aan de Tour begon. En mogelijk ook dat hij in de derde week een beetje energie en kracht tekortkwam om de gele trui vast te houden.

"Primoz zei: 'Misschien ben ik toch net te hongerig en te gretig als ik in een kleinere koers rijd'. Dat kan hem opbreken in de derde week", legt Zeeman de nieuwe aanpak van zijn kopman uit.

Renners Jumbo-Visma in Tour de France 11. Primoz Roglic (Slovenië) - kopman, klimmer, tijdrijder

12. Wout van Aert (België) - puncheur, tijdrijder, sprinter

13. Robert Gesink (Nederland) - knecht, klimmer

14. Steven Kruijswijk (Nederland) - klimmer, schaduwkopman

15. Sepp Kuss (Verenigde Staten) - klimmer, schaduwkopman

16. Tony Martin (Duitsland) knecht, tijdrijder

17. Mike Teunissen (Nederland) - knecht, puncheur

18. Jonas Vingegaard (Denemarken) - knecht, klimmer

Jumbo-Visma stelt collectief tegenover favoriet Pogacar

Doordat Roglic zich de laatste maanden niet heeft laten zien, start Jumbo-Visma met veel minder bravoure in de Tour dan een jaar geleden. "En dat is ook wel logisch natuurlijk", zegt de ervaren knecht Robert Gesink.

"Pogacar heeft laten zien dat hij zo verschrikkelijk goed is in alles wat hij doet, in mijn ogen is hij echt de favoriet", stelt de Achterhoeker. "Het is alleen afwachten of zijn ploeg die verantwoordelijkheid kan dragen."

Jumbo-Visma moet daar volgens Gesink het collectief tegenover zetten. "Dat is denk ik de beste manier om Pogacar te kunnen kloppen. Met Sepp Kuss en Steven Kruijswijk kunnen we echt een sterk blok gaan vormen."

Steven Kruijswijk (links) is in de Tour meer dan een helper van kopman Roglic. Steven Kruijswijk (links) is in de Tour meer dan een helper van kopman Roglic. Foto: ANP

Luxeknecht Kruijswijk mag ook zelf aanvallen

Kruijswijk stond twee jaar geleden als nummer drie op het podium in Parijs en is nu de luxeknecht van Roglic. "Primoz is een van de beste renners ter wereld en onze absolute nummer één, maar dat betekent niet dat ik niet voor mijn eigen kans mag gaan", zegt de Brabander.

Want de Nederlandse ploeg wil het scenario van vorig jaar hoe dan ook voorkomen. Toen controleerde Jumbo-Visma met Roglic elf dagen in het geel de koers en bracht het Pogacar in een zetel naar de beslissende tijdrit.

Ook dit jaar kent de Tour weer een tijdrit op de voorlaatste dag. "Het wordt belangrijk om het Pogacar voor die tijd zo moeilijk mogelijk te maken", kondigt Kruijswijk aan.

"Daar kunnen Sepp en ik een rol in spelen door aan te vallen. Maar zo'n aanval heeft geen zin als je al op een half uur staat. Daarom moeten we met veel renners zo lang mogelijk kort in het klassement staan, om in de derde week meerdere troeven te hebben."

Primoz Roglic voor zijn laatste training voor de Tour-start. Primoz Roglic voor zijn laatste training voor de Tour-start. Foto: ANP

'We kunnen alles perfect doen en toch niet winnen'

Hoewel Roglic tweemaal de Ronde van Spanje won en vorig jaar maar net naast de Tour-eindzege greep, zegt iedereen bij Jumbo-Visma toch echt Pogacar als favoriet te beschouwen.

"Zijn ploeg zal dit jaar de koers moeten dragen, dat staat vooraf wel vast", zegt Zeeman, die bestrijdt bewust de underdogrol te kiezen. "Hierin spelen wij echt geen spelletjes."

"Het kan heel goed zijn dat wij drie weken lang alles perfect doen, maar dat er één renner net beter blijkt. Als je nu naar de krachtsverhoudingen kijkt, dan is Pogacar de beste renner. En ook INEOS heeft met Geraint Thomas en Richie Porte bijna alles gewonnen waar ze reden."

En daarom kan het maar zo dat de Nederlandse ploeg ook dit jaar genoegen moet nemen met een tweede plaats. "Het doel is gewoon om de best mogelijke Tour te rijden, als ploeg en individueel", zegt Zeeman. "Waar dat uiteindelijk goed voor is, zien we in Parijs."