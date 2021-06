De 108e editie van de Tour de France begint zaterdag met een heuveletappe die op het lijf van Mathieu van der Poel geschreven lijkt. Maar de concurrentie om de ritwinst en de gele trui komt uit alle hoeken: andere klassiekerspecialisten, sprinters, klimmers én local hero's.

De klassiekerspecialisten

De renners van Jumbo-Visma noemen de openingsetappe onderling "een Strade Bianche zonder zand" en Van der Poel zelf vergeleek de rit met de Ronde van Vlaanderen.

De 197 kilometer van Brest naar Laudernau ligt bezaaid met korte klimmetjes en op de smalle wegen in Bretagne is het continu draaien en keren. Behalve aan Van der Poel denk je dan al snel aan Julian Alaphilippe en Wout van Aert als favorieten.

De Belg van Jumbo-Visma heeft maanden geleden al zijn zinnen gezet op de gele trui in de openingsweek van de Tour. Een operatie aan een blindedarmontsteking leek enkele weken geleden roet in het eten te gooien.

Van Aert vertelde zich de minste renner tijdens het trainingskamp van Jumbo-Visma voor de Tour te voelen. Maar vorige week toonde hij aan toch in topvorm te zijn door het Belgisch kampioenschap te winnen.

Alaphilippe besloot in tegenstelling tot Van Aert en Van der Poel om niet deel te gaan nemen aan de Olympische Spelen. De Fransman focust zich volledig op de Tour, waar de wereldkampioen wil schitteren in de regenboogtrui.

Belgisch kampioen Wout van Aert is op tijd hersteld van een blindedarmoperatie om een gooi te doen naar de gele trui. Belgisch kampioen Wout van Aert is op tijd hersteld van een blindedarmoperatie om een gooi te doen naar de gele trui. Foto: ANP

De sprinters

De etappe is veel te zwaar voor de pure sprinters, maar rappe mannen die ook een heuvel op kunnen, behoren wel tot de kanshebbers.

Van der Poel noemde kort voor het Grand Départ de namen van Peter Sagan, Michael Matthews en Sonny Colbrelli. De Slowaak (twaalf ) en de Australiër (drie) wisten in het verleden al diverse Tour-etappes met een vergelijkbaar profiel te winnen.

Dat geldt niet voor Colbrelli, maar toch is de renner van Bahrain-Victorius gezien zijn topvorm misschien wel het meest kansrijk. Vorig weekend weekend werd hij Italiaans kampioen en in de voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné maakte hij eveneens indruk door een rit te winnen en driemaal tweede te worden.

Sprinter Sonny Colbrelli is in de vorm van zijn leven én is ijzersterk in een sprint heuvelop. Sprinter Sonny Colbrelli is in de vorm van zijn leven én is ijzersterk in een sprint heuvelop. Foto: ANP

De klimmers

"De slotklim is veel lastiger dan hij lijkt", zo waarschuwde Van der Poel al. De kopman van Alpecin-Fenix kan het weten, want het hotel van de ploeg ligt op een steenworp afstand van de finishstreep.

"Als een pure klimmer vroeg aanvalt, dan heeft hij hier zeker kans om te winnen", aldus Van der Poel.

Veel van de beste klimmers ter wereld staan aan de start in Brest. Te denken valt aan Richard Carapaz (INEOS), Simon Yates (BikeExchange) of Miguel Ángel Lopez (Movistar).

En natuurlijk Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Tadej Pogacar (UAE Emirates), die met zeges in Luik-Bastenaken-Luik hebben laten zien ook uitstekend te kunnen presteren in klassiekers. De vraag is alleen wel of de twee Sloveense topfavorieten voor de eindzege zo snel in de Tour al de gele trui willen pakken. Het voorkomen van tijdverlies is vermoedelijk de eerste prioriteit.

Tadej Pogacar heeft de kwaliteit om te kunnen winnen, maar wil de titelverdediger al zo vroeg de gele trui? Tadej Pogacar heeft de kwaliteit om te kunnen winnen, maar wil de titelverdediger al zo vroeg de gele trui? Foto: ANP

De local hero's

Er wordt zoals gebruikelijk veel hectiek verwacht in de openingsetappe, waarin alle ploegen hopen op de gele trui en niemand tijd wil verliezen. De smalle wegen, wind en mogelijk ook regen staan bijna garant voor valpartijen en chaos.

En wie kan daar beter van profiteren dan een renner die de omgeving op zijn duimpje kent? David Gaudu (Groupama-FDJ) is de beste Franse klimmer van het moment en een kind van de streek.

Maar ook Valentin Madouas (eveneens Froupama-FDJ) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic) zijn afkomstig uit het wielergekke Bretagne en zullen ongetwijfeld dromen van de gele trui voor eigen publiek.

De eerste etappe begint om 12.30 uur in Brest en finisht vermoedelijk tussen 17.00 en 17.30 uur in het nabijgelegen Landernau.